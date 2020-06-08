В Монреале полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Полиция Полиция Монреаля , крупнейшего города канадской провинции Квебек , применила слезоточивый газ для разгона протестующих, пишет местное издание Montreal Gazette.

Ранее сообщалось, что в воскресенье тысячи демонстрантов вышли на улицы городов в канадской провинции Квебек в рамках акции протеста против расизма и полицейского насилия. Большая толпа людей вышла на центральные улицы Монреаля. Тысячи человек вышли на аналогичные акции в других городах провинции - в Квебеке и Шербруке.

Как сообщается, акция протеста в Монреале прошла мирно, однако полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона протестующих, которые решили не расходиться после завершения мероприятия. В полиции города подтвердили использование "химических раздражителей" после того, как люди начали кидать различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Один человек был задержан за исходившие от него угрозы расправы и смерти.

По данным издания, большинство протестующих были в масках и повязках, закрывающих лицо. Также митингующие имели при себе бутылочки с антисептическими гелями для рук и делились ими друг с другом.