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2020-06-08T08:36
https://ria.ru/20200608/1572608225.html
В Монреале полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
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РИА Новости

В Монреале полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

08:36 08.06.2020
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© AFP 2020 / Cole BurstoПолиция в Канаде
Полиция в Канаде
© AFP 2020 / Cole Bursto
Полиция в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Полиция Монреаля, крупнейшего города канадской провинции Квебек, применила слезоточивый газ для разгона протестующих, пишет местное издание Montreal Gazette.
Ранее сообщалось, что в воскресенье тысячи демонстрантов вышли на улицы городов в канадской провинции Квебек в рамках акции протеста против расизма и полицейского насилия. Большая толпа людей вышла на центральные улицы Монреаля. Тысячи человек вышли на аналогичные акции в других городах провинции - в Квебеке и Шербруке.
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Как сообщается, акция протеста в Монреале прошла мирно, однако полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона протестующих, которые решили не расходиться после завершения мероприятия. В полиции города подтвердили использование "химических раздражителей" после того, как люди начали кидать различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Один человек был задержан за исходившие от него угрозы расправы и смерти.
По данным издания, большинство протестующих были в масках и повязках, закрывающих лицо. Также митингующие имели при себе бутылочки с антисептическими гелями для рук и делились ими друг с другом.
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