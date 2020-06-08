В Монреале полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Полиция Монреаля, крупнейшего города канадской провинции Квебек, применила слезоточивый газ для разгона протестующих, пишет местное издание Montreal Gazette.
Ранее сообщалось, что в воскресенье тысячи демонстрантов вышли на улицы городов в канадской провинции Квебек в рамках акции протеста против расизма и полицейского насилия. Большая толпа людей вышла на центральные улицы Монреаля. Тысячи человек вышли на аналогичные акции в других городах провинции - в Квебеке и Шербруке.
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Как сообщается, акция протеста в Монреале прошла мирно, однако полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона протестующих, которые решили не расходиться после завершения мероприятия. В полиции города подтвердили использование "химических раздражителей" после того, как люди начали кидать различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Один человек был задержан за исходившие от него угрозы расправы и смерти.
По данным издания, большинство протестующих были в масках и повязках, закрывающих лицо. Также митингующие имели при себе бутылочки с антисептическими гелями для рук и делились ими друг с другом.
Волна протестов и беспорядков началась после гибели в американском Миннеаполисе Джорджа Флойда при задержании полицейскими. В интернете появились видеозаписи, согласно которым полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил Флойду коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.