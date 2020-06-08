Между Ямалом и Югрой приостановили речные рейсы из-за COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн - РИА Новости. Речные рейсы по маршруту Березово - Салехард - Мужи и обратно, связывающие Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, временно приостановлены из-за ситуации с коронавирусом, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
"Водный маршрут Березово - Салехард - Мужи и обратно временно приостановлен. В связи с продлением режима самоизоляции в Югре и в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оперативными штабами ХМАО и ЯНАО принято решение о временной приостановке водного маршрута", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная мера будет действовать до введения первого этапа смягчения карантинных мер в Ханты-Мансийском автономном округе. В департаменте также уточнили, что приостановка затрагивает только указанный рейс, остальные речные маршруты на территории Ямала выполняются по расписанию.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 15 июня включительно. Число подтвержденных случаев коронавируса в регионе превышает 3,3 тысячи, скончались 20 человек, при этом последние десять дней в округе ежедневно фиксируется свыше 100 новых заразившихся. В соседнем ЯНАО инфекция подтвердилась у 2694 человек, умерли 11 из них. Режим обязательной самоизоляции на Ямале ранее продлили до 14 июня.
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