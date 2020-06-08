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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T08:32
https://ria.ru/20200608/1572608147.html
Между Ямалом и Югрой приостановили речные рейсы из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/49775/09/497750915_0:188:2000:1313_1036x0_80_0_0_b1d0eab56c72838e57f82adc42ceb8d2.jpg
РИА Новости

Между Ямалом и Югрой приостановили речные рейсы из-за COVID-19

08:32 08.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Правительства ЯНАОГород Салехард
Город Салехард
© Фото : предоставлено пресс-службой Правительства ЯНАО
Город Салехард. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн - РИА Новости. Речные рейсы по маршруту Березово - Салехард - Мужи и обратно, связывающие Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, временно приостановлены из-за ситуации с коронавирусом, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
"Водный маршрут Березово - Салехард - Мужи и обратно временно приостановлен. В связи с продлением режима самоизоляции в Югре и в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оперативными штабами ХМАО и ЯНАО принято решение о временной приостановке водного маршрута", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что данная мера будет действовать до введения первого этапа смягчения карантинных мер в Ханты-Мансийском автономном округе. В департаменте также уточнили, что приостановка затрагивает только указанный рейс, остальные речные маршруты на территории Ямала выполняются по расписанию.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 15 июня включительно. Число подтвержденных случаев коронавируса в регионе превышает 3,3 тысячи, скончались 20 человек, при этом последние десять дней в округе ежедневно фиксируется свыше 100 новых заразившихся. В соседнем ЯНАО инфекция подтвердилась у 2694 человек, умерли 11 из них. Режим обязательной самоизоляции на Ямале ранее продлили до 14 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоЯмалСалехард
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