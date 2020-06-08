В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 4352

ТАШКЕНТ, 8 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 21 человека и достигло 4352, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев выросло до 4331, 17 пациентов скончались, 3354 выздоровели.

"По состоянию на 8 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4352", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 237 новых случаев COVID-19, это стало новым рекордом числа заболевших за день. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен 15 апреля - 167 человек.

По данным ведомства, сейчас на лечении находится 981 пациент с COVID-19, в том числе шесть в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешили свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.