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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T08:25
https://ria.ru/20200608/1572608024.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 4352
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205288_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_deba0be4dbdc1e11ea03374e36e399cb.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 4352

08:25 08.06.2020
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© Sputnik / Дильшода Рахматова Узбекистан
 Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 8 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 21 человека и достигло 4352, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев выросло до 4331, 17 пациентов скончались, 3354 выздоровели.
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"По состоянию на 8 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4352", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 237 новых случаев COVID-19, это стало новым рекордом числа заболевших за день. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен 15 апреля - 167 человек.

По данным ведомства, сейчас на лечении находится 981 пациент с COVID-19, в том числе шесть в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
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Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешили свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
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