В двух районах на Сахалине ввели режим ЧС из-за COVID-19

Медик надевает защитный костюм на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в двух районах Режим ЧС введен в двух районах Сахалинской области и продлится до окончания эпидемиологического расследования, информирует в понедельник правительство региона.

"Случаи заражения коронавирусом выявлены в Корсаковской ЦРБ и селе Ныш Ногликского района. Круг контактных лиц определен – все сдали тест на COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения опасной инфекции", - говорится в распространенном пресс-релизе.

По данным правительства, в Ныше заболевший работал охранником на местном предприятии по лесопереработке. Круг контактных лиц включает 93 человека, они изолированы. Всем жителям села рекомендовано оставаться дома, исключить социальные контакты

"Проводится дезинфекция помещений и транспорта, курсирующего между селом и районным центром. На въезде в Ныш выставлен пропускной пункт, где проводится визуальный и температурный контроль", - отмечается в сообщении.

В Корсаковском районе режим ЧС распространяется на местную центральную районную больницу и морской порт.

"В больнице заразились 10 пациентов и медицинских работников, одна из них проводила медосмотры людей в порту. На предприятии сегодня выявлено несколько сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Всего в Корсакове определили около 200 контактных лиц, все также сдали анализы и находятся на обсервации", - сообщает пресс-служба.

По данным оперштаба, в регионе подтверждено 216 случаев COVID-19, 145 пациентов находятся на лечении, 71 человек уже выписан.