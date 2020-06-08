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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T08:24
https://ria.ru/20200608/1572607987.html
В двух районах на Сахалине ввели режим ЧС из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

В двух районах на Сахалине ввели режим ЧС из-за COVID-19

08:24 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в двух районах Сахалинской области и продлится до окончания эпидемиологического расследования, информирует в понедельник правительство региона.
"Случаи заражения коронавирусом выявлены в Корсаковской ЦРБ и селе Ныш Ногликского района. Круг контактных лиц определен – все сдали тест на COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения опасной инфекции", - говорится в распространенном пресс-релизе.
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По данным правительства, в Ныше заболевший работал охранником на местном предприятии по лесопереработке. Круг контактных лиц включает 93 человека, они изолированы. Всем жителям села рекомендовано оставаться дома, исключить социальные контакты
"Проводится дезинфекция помещений и транспорта, курсирующего между селом и районным центром. На въезде в Ныш выставлен пропускной пункт, где проводится визуальный и температурный контроль", - отмечается в сообщении.
В Корсаковском районе режим ЧС распространяется на местную центральную районную больницу и морской порт.
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"В больнице заразились 10 пациентов и медицинских работников, одна из них проводила медосмотры людей в порту. На предприятии сегодня выявлено несколько сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Всего в Корсакове определили около 200 контактных лиц, все также сдали анализы и находятся на обсервации", - сообщает пресс-служба.
По данным оперштаба, в регионе подтверждено 216 случаев COVID-19, 145 пациентов находятся на лечении, 71 человек уже выписан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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