В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса

МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Власти Власти Мурманской области приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в Заполярье, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.

"С сегодняшнего дня мы приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений. При этом режим повышенной готовности действует до 1 июля. Но тем не менее ряд послаблений, направленных на приход к привычному образу жизни, с сегодняшнего дня вступает в силу", - сказал Чибис.

По его словам, правительство Мурманской области разработало следующие шаги послабления для жителей и организаций: предлагается альтернатива 14-дневной самоизоляции при возвращении в регион.

"Въезжающие в Мурманскую область из других регионов могут не уходить на двухнедельный карантин, если: находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют подтверждающую справку из обсерватора, сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда и получили отрицательный результат, переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы", - пояснил Чибис.

Необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, не использовать бассейны и купели, площадь на одного посетителя — не менее полутора метров.

Разрешена работа фитнес-центров, спортивных объектов, секций при заполненности не более 25% и тестировании на COVID-19 (кроме тех же городов). Возобновлена работа детсадов в обычном режиме, кроме Мончегорска, Мурманска, Кольского района, ЗАТО Североморск, где продолжат работу дежурные группы детских садов. В детских садах Кировска и Апатитов с 22 июня откроются дежурные группы.