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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T08:37
https://ria.ru/20200608/1572607916.html
В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_b88f099e87a04b61ded7795eb610807f.jpg
РИА Новости

В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса

08:21 08.06.2020 (обновлено: 08:37 08.06.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
Вид на город Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в Заполярье, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"С сегодняшнего дня мы приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений. При этом режим повышенной готовности действует до 1 июля. Но тем не менее ряд послаблений, направленных на приход к привычному образу жизни, с сегодняшнего дня вступает в силу", - сказал Чибис.
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По его словам, правительство Мурманской области разработало следующие шаги послабления для жителей и организаций: предлагается альтернатива 14-дневной самоизоляции при возвращении в регион.
"Въезжающие в Мурманскую область из других регионов могут не уходить на двухнедельный карантин, если: находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют подтверждающую справку из обсерватора, сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда и получили отрицательный результат, переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы", - пояснил Чибис.
Кроме того, разрешена работа объектов развозной торговли, соляриев, саун, бань (кроме Апатитов, Кировска, Мончегорска, Мурманска, Кольского района, ЗАТО Североморск).
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Необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, не использовать бассейны и купели, площадь на одного посетителя — не менее полутора метров.
Разрешена работа фитнес-центров, спортивных объектов, секций при заполненности не более 25% и тестировании на COVID-19 (кроме тех же городов). Возобновлена работа детсадов в обычном режиме, кроме Мончегорска, Мурманска, Кольского района, ЗАТО Североморск, где продолжат работу дежурные группы детских садов. В детских садах Кировска и Апатитов с 22 июня откроются дежурные группы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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