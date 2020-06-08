На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19

"Итого на 8 июня в Сахалинской области 216 случаев заболевания, 71 человек выписан с выздоровлением, 145 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.

В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Возвращающимся домой жителям региона рекомендовано иметь аналогичный документ.