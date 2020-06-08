Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T08:17
https://ria.ru/20200608/1572607849.html
На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19

08:17 08.06.2020
395
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июн – РИА Новости. Двенадцать новых случаев COVID-19 за сутки выявлено на Сахалине, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.

"Итого на 8 июня в Сахалинской области 216 случаев заболевания, 71 человек выписан с выздоровлением, 145 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.

Врач в защитном костюме
7 июня, 08:04Распространение нового коронавируса
На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
По данным оперштаба, среди 12 новых пациентов инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ три сотрудника Корсаковской ЦРБ, в воскресенье закрытой на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, и один сотрудник Росгвардии. Пять человек заразились в результате контакта с ранее заболевшими, еще у троих COVID-19 обнаружен при обращении с симптомами ОРВИ.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Возвращающимся домой жителям региона рекомендовано иметь аналогичный документ.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Валерий ЛимаренкоСахалинОбщество
Рекомендуем
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец
Экс-супруга Джигарханяна рассказала о его состоянии
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса
В Хабаровском крае началось исследование иммунитета к COVID-19 у жителей
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
Ликвидация ЧС в ряде районов Красноярского края
В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
Бурый медведь
На Сахалине проверяют обстоятельства гибели мужчины при нападении медведя
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело
Пустой офис
Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
Отдыхающие на пляже в Ялте
МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
Медицинский работник
В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
Участник акции протеста и сотрудники полиции в США
Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
Сотрудники полиции в США во время протестов
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
05:40В Южной Корее выявили 38 новых случаев COVID-19
05:38В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек
Лента новостейМолния