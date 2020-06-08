На Ямале проверят фирму, чьи вахтовики требуют отправки домой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн - РИА Новости. Проверка ждет компанию "Арктик Катеринг Сервис" после публикации в сети видеозаписи, на которой сотрудники организации требуют от руководства отправки домой после трехмесячной вахты в Сабетте (ЯНАО), сообщает прокуратура автономного округа.

"Пятого июня в сети интернет опубликована информация о нарушении трудовых прав работников (вахтовиков) компании "Арктик Катеринг Сервис"... В этой связи прокуратурой Ямальского района по поручению прокуратуры округа организована проверка", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что намерены оценить соблюдение руководством компании трудовых прав работников, обеспечение безопасных условий труда, в том числе исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства. О ситуации также знают в администрации района, инспекции по труду и региональном управлении Роспотребнадзора, добавили в прокуратуре.