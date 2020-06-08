В Якутии назвали условия для снятия ограничений по COVID-19

По словам руководителя региона, горячими точками по распространению коронавируса остаются Намский район, где 104 заболевших в 10 населенных пунктах района, а также Мегино-Кангаласский и Алданский районы, в которых подавляющее большинство заболевших это вахтовые работники промышленных предприятий.

"В эти дни всем надо четко соблюдать все меры ограничительного характера. В республике количество заболевших у нас стабильное. Коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы, в республике 0,8. Это 12-й показатель по стране. Если снижение продолжится и на этой неделе, то ряд ограничительных мер можно будет снимать после 14 июня", - сказал Николаев.