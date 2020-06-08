В Якутии назвали условия для снятия ограничений по COVID-19

ЯКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Якутия начнет снимать ограничительные меры по коронавирусу после 14 июня в случае продолжения спада заболеваемости, сообщил глава региона Айсен Николаев на еженедельном брифинге оперативного штаба.
Как отметил глава, за последние сутки в Якутии выявлено 80 случаев коронавируса, из них 69 – в городе Якутске. За весь период в республике официально зарегистрирован 2611 случай, 1285 человек полностью выздоровели, 15 летальных исходов.
По словам руководителя региона, горячими точками по распространению коронавируса остаются Намский район, где 104 заболевших в 10 населенных пунктах района, а также Мегино-Кангаласский и Алданский районы, в которых подавляющее большинство заболевших это вахтовые работники промышленных предприятий.
"В эти дни всем надо четко соблюдать все меры ограничительного характера. В республике количество заболевших у нас стабильное. Коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы, в республике 0,8. Это 12-й показатель по стране. Если снижение продолжится и на этой неделе, то ряд ограничительных мер можно будет снимать после 14 июня", - сказал Николаев.
Ранее сообщалось, что указом главы республики режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен на территории Якутии до 14 июня. В ряде муниципальных образований действует карантин и режим полной самоизоляции.
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