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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T08:13
https://ria.ru/20200608/1572607687.html
В Якутии назвали условия для снятия ограничений по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150058_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0052f3f11cfc3eedb9b7208d6c5a1c69.jpg
РИА Новости

В Якутии назвали условия для снятия ограничений по COVID-19

08:13 08.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБилборд с социальной рекламой, направленной на профилактику распространения коронавирусной инфекции
Билборд с социальной рекламой, направленной на профилактику распространения коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Билборд с социальной рекламой, направленной на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Архивное фото
ЯКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Якутия начнет снимать ограничительные меры по коронавирусу после 14 июня в случае продолжения спада заболеваемости, сообщил глава региона Айсен Николаев на еженедельном брифинге оперативного штаба.
Как отметил глава, за последние сутки в Якутии выявлено 80 случаев коронавируса, из них 69 – в городе Якутске. За весь период в республике официально зарегистрирован 2611 случай, 1285 человек полностью выздоровели, 15 летальных исходов.
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По словам руководителя региона, горячими точками по распространению коронавируса остаются Намский район, где 104 заболевших в 10 населенных пунктах района, а также Мегино-Кангаласский и Алданский районы, в которых подавляющее большинство заболевших это вахтовые работники промышленных предприятий.
"В эти дни всем надо четко соблюдать все меры ограничительного характера. В республике количество заболевших у нас стабильное. Коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы, в республике 0,8. Это 12-й показатель по стране. Если снижение продолжится и на этой неделе, то ряд ограничительных мер можно будет снимать после 14 июня", - сказал Николаев.
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Ранее сообщалось, что указом главы республики режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен на территории Якутии до 14 июня. В ряде муниципальных образований действует карантин и режим полной самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЗдоровье - ОбществоЯкутск
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