В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Еще 51 пациент с COVID-19 скончался в Москве, сообщили в оперативном штабе.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — добавляется в сообщении.
Днем ранее в столице от коронавируса скончались 55 человек, всего — 2970.
Суточный прирост заболевших в городе идет на спад, власти постепенно снимают введенные ранее ограничения, однако полностью отказываться от них мэр Москвы пока считает преждевременным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.