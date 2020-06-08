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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T09:15
https://ria.ru/20200608/1572607629.html
В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466246_0:0:2922:1644_1036x0_80_0_0_a3f2ddc7c093ab2d2a2f1822b2a4fee2.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом

08:10 08.06.2020 (обновлено: 09:15 08.06.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в защитном костюме. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Еще 51 пациент с COVID-19 скончался в Москве, сообщили в оперативном штабе.

"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — добавляется в сообщении.

Днем ранее в столице от коронавируса скончались 55 человек, всего — 2970.
Суточный прирост заболевших в городе идет на спад, власти постепенно снимают введенные ранее ограничения, однако полностью отказываться от них мэр Москвы пока считает преждевременным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМосква
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