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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T08:09
https://ria.ru/20200608/1572607583.html
В Шанхае начали испытания препарата с нейтрализующими COVID-19 антителами
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РИА Новости

В Шанхае начали испытания препарата с нейтрализующими COVID-19 антителами

08:09 08.06.2020
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© AFP 2020 / StringerВ лаборатории
В лаборатории
© AFP 2020 / Stringer
В лаборатории. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости. Первая фаза клинических испытаний разработанного китайскими специалистами препарата JS016 с нейтрализующими COVID-19 антителами начались в Шанхае, сообщает в понедельник газета Shanghai Daily.
Новый препарат JS016, разработанный совместно фармацевтической компанией Shanghai Junshi Biosciences и Институтом микробиологии при Китайской академии наук, в минувшие выходные получил от государственного управления по надзору и контролю за лекарственными средствами КНР разрешение приступить к первой фазе клинических испытаний.
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Утром в воскресенье препарат был введен внутривенно группе здоровых добровольцев в больнице "Хуашань", чтобы проверить его безопасность и иммуногенность, а также протестировать, каким образом лекарство поступает в организм и выводится, как ведет себя внутри тела реципиента.
Препарат основан на полученных из крови выздоровевших пациентов антителах и создан путем использования передовых технологий, включая секвенирование отдельных клеток и проточную цитометрию. Проведенные ранее испытания на обезьянах показали, что JS016 может препятствовать проникновению коронавируса в клетки.
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"После введения препарата четыре участника испытаний находятся в хорошем состоянии. Мы намерены строго следовать плану в проведении испытаний. Результаты помогут нам принять решение относительно правильной дозировки препарата для инфицированных людей при проведении последующих клинических тестов", - сообщила профессор и врач больницы "Хуашань" Чжан Цзин.
Вместе с тем она не указала, когда появятся результаты нынешнего исследования.
В компании Shanghai Junshi Biosciences в свою очередь выразили надежду, что препарат можно будет использовать не только для лечения зараженных, но и для профилактики инфицирования здоровых людей, особенно людей старшей возрастной группы и медицинских сотрудников, работающих в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайШанхайВ мире
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