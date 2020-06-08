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2020-06-08T13:57
https://ria.ru/20200608/1572607416.html
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих
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РИА Новости

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

08:01 08.06.2020 (обновлено: 13:57 08.06.2020)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь. Пострадал по меньшей мере один человек, сообщила Seattle Times.
В городском департаменте полиции заявили, что подозреваемого задержали, раненого госпитализировали. Другие подробности выясняются.
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Эта страна не так уж всесильна. Что показали протесты в СШАИмидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет польское СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал публикацию.

Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.
На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.
Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол, в некоторых местах протесты переросли в массовые беспорядки, которые сопровождаются мародерством.
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8 июня, 08:04
Naum Vygodsky
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