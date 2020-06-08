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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

07:52 08.06.2020 (обновлено: 11:36 08.06.2020)
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© Владимир ФедоренкоЛюди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
© Владимир Федоренко
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня кратковременные дожди и местами грозы ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура 27-29, по области 26-30",- сказал Синенков.
Как отмечается на портале центра "Фобос" "Метеовести", ветер ожидается юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное составляет 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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