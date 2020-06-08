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2020-06-08T07:49
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В трех районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводка
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РИА Новости

В трех районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводка

07:49 08.06.2020
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на катере в подтопленном участке в Красноярском крае
Сотрудник МЧС РФ на катере в подтопленном участке в Красноярском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудник МЧС РФ на катере в подтопленном участке в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Власти после подтоплений, вызванных сильными дождями, объявили в трех районах Красноярского края режим ЧС, сообщает краевое агентство ГО ЧС.
По его данным, в связи с подъемом уровня воды в реках в центральной и южной группе районов края, обусловленном выпадением обильных осадков, произошло подтопление в четырех муниципальных районах Красноярского края - Манском, Партизанском, Ермаковском, Курагинском районах. Подготовлено 4 пункта временного размещения, в которых на данный момент размещены 5 человек, из них двое детей, остальные размещены по родственникам и знакомым.
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"Приняты решения признать обстановку на территориях муниципальных образований Партизанский, Манский и Ермаковский районов чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера и установить региональный уровень реагирования", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, есть переливы по двум участкам дорог, общей протяжённостью 400 метров. Повреждено три автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с двумя населенными пунктами. Во всех населённых пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов.
Ранее МЧС сообщило что, жителей 30 домов поселка Колбинский в Манском районе края эвакуировали из-за подтоплений, в район направлены спасатели.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайМанский районПроисшествия
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