В трех районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Власти после подтоплений, вызванных сильными дождями, объявили в трех районах Красноярского края режим ЧС, сообщает краевое агентство ГО ЧС.
По его данным, в связи с подъемом уровня воды в реках в центральной и южной группе районов края, обусловленном выпадением обильных осадков, произошло подтопление в четырех муниципальных районах Красноярского края - Манском, Партизанском, Ермаковском, Курагинском районах. Подготовлено 4 пункта временного размещения, в которых на данный момент размещены 5 человек, из них двое детей, остальные размещены по родственникам и знакомым.
"Приняты решения признать обстановку на территориях муниципальных образований Партизанский, Манский и Ермаковский районов чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера и установить региональный уровень реагирования", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, есть переливы по двум участкам дорог, общей протяжённостью 400 метров. Повреждено три автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с двумя населенными пунктами. Во всех населённых пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов.
Ранее МЧС сообщило что, жителей 30 домов поселка Колбинский в Манском районе края эвакуировали из-за подтоплений, в район направлены спасатели.