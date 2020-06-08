В трех районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводка

По его данным, в связи с подъемом уровня воды в реках в центральной и южной группе районов края, обусловленном выпадением обильных осадков, произошло подтопление в четырех муниципальных районах Красноярского края - Манском, Партизанском, Ермаковском, Курагинском районах. Подготовлено 4 пункта временного размещения, в которых на данный момент размещены 5 человек, из них двое детей, остальные размещены по родственникам и знакомым.