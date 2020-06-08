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2020-06-08T07:44
https://ria.ru/20200608/1572607009.html
Члены горсовета Миннеаполиса хотят изжить полицию, но пока не знают как
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РИА Новости

Члены горсовета Миннеаполиса хотят изжить полицию, но пока не знают как

07:44 08.06.2020
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в США во время акции протеста
Сотрудники полиции в США во время акции протеста
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в США во время акции протеста
МИННЕАПОЛИС, 8 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Члены городского совета Миннеаполиса, объявившие о намерении добиваться расформирования департамента полиции города, пока не представляют, как это должно выглядеть, о чем они сами рассказали РИА Новости.
Ранее подавляющее большинство членов совета поддержало эту идею, что лишает мэра Миннеаполиса возможности наложить на нее вето.
Предложение возникло на фоне массовых протестов против безнаказанности полиции, после того как афроамериканец Джордж Флойд скончался после задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Больше соцработников

"Департамент полиции существовал 150 лет. На то чтобы расформировать эту систему, потребуется некоторое время. Не говоря о том, что есть люди, которые понятия не имеют о том, как обеспечить безопасность города. Будем откровенны", - сказал один из идеологов этой инициативы Иеремия Эллисон.
По его словам, хотя инициаторы исходят их того, что на обсуждение с общественностью и формирование представления о том, как надо будет организовать обеспечение безопасности без полиции, уйдет год, это может затянуться и на более долгое время.
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Одной из главных перемен, по его мнению, должно стать выделение более существенных ресурсов на социальную составляющую.
"Мы часто слышим от полицейских, когда просим их реагировать с меньшим применением силы, что: "Слушай, я не социальный работник". Это наталкивает на мысль, что, может, нам надо нанимать больше социальных работников, чтобы выезжать на эти вызовы", - сказал Эллисон.
В частности, это можно применить к вызовам о домашнем насилии, к проблемам молодежи, считает политик.
"Мы также знаем, что инвестировать в поддержку общества, вывод людей от жизни в бандах на самом деле работает лучше, чем если прятать их за решетку. Почему же нам не подкрепить эти усилия деньгами? Думаю, тогда наш город будет безопаснее", - продолжил Эллисон.
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При этом он не допускает существование полиции в прежнем виде, аргументируя это тем, что та совершает преступления, а к ответственности привлекаются единицы.
"Мы не можем иметь слуг общества, которых общество не может привлечь к ответственности", - сказал Эллисон.
На вопрос о том, кто же тогда будет реагировать на серьезные преступления, он прямого ответа не дал.
"Мы не собираемся закрыть департамент полиции завтра. И конечно, мы не пойдем дальше без плана. Думаю, нам надо создать совершенно новую структуру общественной безопасности. И там полиции может вообще не быть", - считает он.
При этом он допускает, что все равно должны быть созданы силы вооружённого реагирования, но об этом совет планирует совещаться с гражданами.
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С мэром будем работать

"Это наша ответственность - выслушать общество, особенно голоса наших черных соседей, цветных сообществ, которых затронуло как насилие в обществе, так и со стороны полиции. Так что мы будем предпринимать краткосрочные действия", - сказала РИА Новости президент городского совета Лиза Бендер.
Она напомнила, что совет уже принял постановление, запрещающее полиции применять удушающие приемы, а также обязывающий полицейских сообщать о применении таковых другими стражами порядка.
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"Но что касается изменений политики, изменений устава, бюджетных решений, - во все это будет вовлечено общество", - заверила Бендер.
Что должны будут делать после расформирования департамента нынешние полицейские, Бендер пока сказать не может. Решение этого вопроса она оставляет на долгосрочную перспективу. Нет у нее точного ответа и на вопрос о том, как быть с нежеланием мэра города Джереми Фрея распускать полицию, о чем он заявил днем ранее.
"Мы с мэром долгое время работали, мы вместе были членами городского совета. Мэр будет участвовать в любом нашем процессе. Иногда мы голосуем против, иногда мы идем на компромисс. Мы будем работать с мэром", - сказала Бендер.
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