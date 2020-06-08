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2020-06-08T12:06
https://ria.ru/20200608/1572606922.html
Редактор NYT ушел с поста из-за колонки сенатора о протестах
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РИА Новости

Редактор NYT ушел с поста из-за колонки сенатора о протестах

07:41 08.06.2020 (обновлено: 12:06 08.06.2020)
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© Depositphotos / Bumble-DeeВход в здание The New York Times в Нью-Йорке
Вход в здание The New York Times в Нью-Йорке
© Depositphotos / Bumble-Dee
Вход в здание The New York Times в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Один из редакторов американского издания The New York Times ушел с поста после критики, которая обрушилась на него в связи с публикацией статьи сенатора-республиканца от штата Арканзас Тома Коттона, призывающей задействовать войска против гражданского населения, участвующего в протестах.
Статья сенатора Тома Коттона вышла под заголовком "Отправьте войска". "Единственное, что восстановит порядок на наших улицах, — это подавляющая демонстрация силы, чтобы разгонять, задерживать и в конечном итоге сдерживать нарушителей закона", — говорилось в статье сенатора. Материал, опубликованный в среду, вызвал гнев читателей и журналистов газеты, отмечает издание.

"Джеймс Беннет, редактор редакционной страницы The New York Times, ушел в отставку в воскресенье, спустя несколько дней после того, как в разделе "Мнение", которым он руководил, была опубликована получившая много критики заметка сенатора США, призывающая к военному ответу в отношении гражданских волнений в американских городах", — говорится в сообщении газеты.

"На прошлой неделе мы увидели значительный сбой в наших процессах редактирования, не первый, с которым мы столкнулись за последние годы. Мы пришли к выводу, что Джеймс не сможет провести команду через следующий этап изменений, который нам требуется", — заявил в сообщении сотрудникам Артур Сульцбергер, редактор и сын владельца газеты.
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Кроме того, издание отмечает, что к вечеру четверга более 800 сотрудников подписали письмо с протестом против публикации статьи. В письме, адресованном шеф-редакторам раздела "Мнение" и новостного отдела, а также руководителям компании The New York Times, отмечалось, что в эссе мистера Коттона содержалась дезинформация, например его описание роли движения "антифа" в протестах.
На виртуальном собрании всех сотрудников в пятницу 54-летний Беннет извинился за опубликованную статью, сказав, что ее не следовало выпускать и что она не была достаточно тщательно отредактирована.
В заметке редактора, опубликованной в пятницу, отмечались фактические неточности и "излишне резкий" тон.
"Эссе не соответствовало нашим стандартам и не должно было быть опубликовано", — говорится в заметке.
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Популярные комментарии
Американский правящий класс совсем с катушек слетел, применять технологии цветных революций на собственной территории это реальный маразм. Что называется, змея, пожирающая собственный хвост.
8 июня, 07:49
СССергей Смирнов
911000
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