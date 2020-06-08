Редактор NYT ушел с поста из-за колонки сенатора о протестах

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Один из редакторов американского издания Один из редакторов американского издания The New York Times ушел с поста после критики, которая обрушилась на него в связи с публикацией статьи сенатора-республиканца от штата Арканзас Тома Коттона, призывающей задействовать войска против гражданского населения, участвующего в протестах

Статья сенатора Тома Коттона вышла под заголовком "Отправьте войска". "Единственное, что восстановит порядок на наших улицах, — это подавляющая демонстрация силы, чтобы разгонять, задерживать и в конечном итоге сдерживать нарушителей закона", — говорилось в статье сенатора. Материал, опубликованный в среду, вызвал гнев читателей и журналистов газеты, отмечает издание.

"Джеймс Беннет, редактор редакционной страницы The New York Times, ушел в отставку в воскресенье, спустя несколько дней после того, как в разделе "Мнение", которым он руководил, была опубликована получившая много критики заметка сенатора США, призывающая к военному ответу в отношении гражданских волнений в американских городах", — говорится в сообщении газеты.

"На прошлой неделе мы увидели значительный сбой в наших процессах редактирования, не первый, с которым мы столкнулись за последние годы. Мы пришли к выводу, что Джеймс не сможет провести команду через следующий этап изменений, который нам требуется", — заявил в сообщении сотрудникам Артур Сульцбергер, редактор и сын владельца газеты.

Кроме того, издание отмечает, что к вечеру четверга более 800 сотрудников подписали письмо с протестом против публикации статьи. В письме, адресованном шеф-редакторам раздела "Мнение" и новостного отдела, а также руководителям компании The New York Times, отмечалось, что в эссе мистера Коттона содержалась дезинформация, например его описание роли движения "антифа" в протестах.

На виртуальном собрании всех сотрудников в пятницу 54-летний Беннет извинился за опубликованную статью, сказав, что ее не следовало выпускать и что она не была достаточно тщательно отредактирована.

В заметке редактора, опубликованной в пятницу, отмечались фактические неточности и "излишне резкий" тон.