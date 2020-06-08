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2020-06-08T07:36
https://ria.ru/20200608/1572606891.html
Фонд ООН выделил 40 миллионов долларов на борьбу с Эболой в ДРК
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РИА Новости

Фонд ООН выделил 40 миллионов долларов на борьбу с Эболой в ДРК

07:36 08.06.2020
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© AP Photo / Abbas DullehСотрудники крематория эвакуируют тело человека, предположительно погибшего от вируса Эболы
Сотрудники крематория эвакуируют тело человека, предположительно погибшего от вируса Эболы
© AP Photo / Abbas Dulleh
Сотрудники крематория эвакуируют тело человека, предположительно погибшего от вируса Эболы. Архивное фото
ООН, 8 июн - РИА Новости. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для оказания помощи Демократической Республике Конго в борьбе с лихорадкой Эбола, сообщили в ООН.
"Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 40 миллионов долларов США из Центрального фонда реагирования для оказания помощи в решении критической ситуации в ДРК в сфере здравоохранения", - сообщила пресс-служба организации.
Решение принято вскоре после того, как правительство ДРК подтвердило новую вспышку вируса в Мбандаке. ДРК борется с длительной вспышкой Эболы, более 2200 человек погибли от вируса в республике с момента начала вспышки в ряде провинций в августе 2018 года, отмечают в ООН.
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