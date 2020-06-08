Фонд ООН выделил 40 миллионов долларов на борьбу с Эболой в ДРК

"Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 40 миллионов долларов США из Центрального фонда реагирования для оказания помощи в решении критической ситуации в ДРК в сфере здравоохранения", - сообщила пресс-служба организации.
Решение принято вскоре после того, как правительство ДРК подтвердило новую вспышку вируса в Мбандаке. ДРК борется с длительной вспышкой Эболы, более 2200 человек погибли от вируса в республике с момента начала вспышки в ряде провинций в августе 2018 года, отмечают в ООН.