С жителя Кузбасса взыскали штраф за дачу взятки сотруднику ФСБ

КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Судебные приставы взыскали судебный штраф в размере 2 миллионов рублей с жителя города Судебные приставы взыскали судебный штраф в размере 2 миллионов рублей с жителя города Белово Кемеровской области за дачу взятки сотруднику ФСБ , сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

В декабре 2018 года осужденный предложил сотруднику ФСБ за ежемесячное вознаграждение в 100 тысяч рублей не принимать мер к пресечению его незаконной деятельности по реализации запчастей с железнодорожных вагонов. На одной из встреч мужчина передал сотруднику ФСБ банковскую карту, на которой находилась указанная сумма. После этого материалы о даче взятки должностному лицу были переданы в следственные органы.

Беловский городской суд признал гражданина виновным в совершении преступления по части 3 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки") и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 2 миллионов рублей. Также суд постановил сохранить арест, наложенный в ходе предварительного расследования на 2 миллиона рублей, до исполнения приговора по поводу штрафа.

Отмечается, что должником уголовный штраф в срок для добровольного исполнения не оплатил.