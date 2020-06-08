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2020-06-08T07:34
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С жителя Кузбасса взыскали штраф за дачу взятки сотруднику ФСБ
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РИА Новости

С жителя Кузбасса взыскали штраф за дачу взятки сотруднику ФСБ

07:34 08.06.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов во время рейда
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов во время рейда
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов во время рейда . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Судебные приставы взыскали судебный штраф в размере 2 миллионов рублей с жителя города Белово Кемеровской области за дачу взятки сотруднику ФСБ, сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.
В декабре 2018 года осужденный предложил сотруднику ФСБ за ежемесячное вознаграждение в 100 тысяч рублей не принимать мер к пресечению его незаконной деятельности по реализации запчастей с железнодорожных вагонов. На одной из встреч мужчина передал сотруднику ФСБ банковскую карту, на которой находилась указанная сумма. После этого материалы о даче взятки должностному лицу были переданы в следственные органы.
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4 июня, 15:28
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Беловский городской суд признал гражданина виновным в совершении преступления по части 3 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки") и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 2 миллионов рублей. Также суд постановил сохранить арест, наложенный в ходе предварительного расследования на 2 миллиона рублей, до исполнения приговора по поводу штрафа.
Отмечается, что должником уголовный штраф в срок для добровольного исполнения не оплатил.
"Судебный пристав… обратил взыскание на арестованные по решению суда денежные средства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", – говорится в сообщении.
Взятка. Архивное фото.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БеловоКемеровская областьПроисшествия
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