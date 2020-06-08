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В Совбезе рассказали о развитии Карелии
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РИА Новости

В Совбезе рассказали о развитии Карелии

07:31 08.06.2020
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© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкГорода России. Петрозаводск
Города России. Петрозаводск
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Города России. Петрозаводск. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Реализованные за последние несколько лет крупные проекты в Карелии - от экономики и социальной сферы до культуры - позволили создать условия для дальнейшего поступательного развития этого региона, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.
В понедельник исполняется 100 лет со дня образования Республики Карелия. 8 июня 1920 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял декрет об образовании из населенных карелами местностей Архангельской и Олонецкой губерний автономной области - Карельской трудовой коммуны (КТК). 25 июля 1923 года КТК постановлением ВЦИК была преобразована в Карельскую АССР.
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В 2013 году указом президента России Владимира Путина была образована государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. Госкомиссию возглавил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Деятельность комиссии в течение семи лет была нацелена на улучшение качества жизни населения Карелии, социально-экономическое развитие региона, повышение его инвестиционной привлекательности и стимулирование деловой активности.
"В настоящее время Республика Карелия вышла на траекторию поступательного развития. За последние три года объем валового регионального продукта увеличился на 2,2%, рост промышленного производства оставил более 5%, уровень реальной заработной платы вырос на 15%, создано более 7,9 тысяч новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
В Карелии выполнены крупные инвестиционные проекты, модернизированы промышленные предприятия, что позволило значительно увеличить объемы доходов регионального бюджета (рост составил более 38%) и при этом не только сократить объем государственного долга республики, но и увеличить на 5,4 миллиардов рублей социальные расходы, отмечается в сообщении.
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Как ранее подчеркнул Патрушев в своем поздравлении жителям Карелии по случаю юбилея, поставленные президентом России задачи по улучшению качества жизни населения и развитию социальной инфраструктуры республики во многом выполнены.
Так, новое дыхание получила карельская промышленность: возрождено производство на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, проведена комплексная реконструкция Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, модернизированы предприятия "Петрозаводскмаш" и "Карельский окатыш".
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В Карелии планируется создать туристический кластер
Строительство нового здания аэропорта в Петрозаводске, получившего также современное радионавигационное оборудование, ремонт автомобильных дорог, мостов, железнодорожных вокзалов и путей способствовало улучшению транспортной доступности региона и повысило инвестиционную и туристическую привлекательность Карелии.
В республике улучшены условия для занятия физкультурой и спортом, построено президентское кадетское училище, открыт республиканский перинатальный центр, отремонтированы больницы и поликлиники, введены в строй новые фельдшерско-акушерские пункты, детские сады.
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Владимир ПутинПетрозаводскНиколай ПатрушевРеспублика КарелияОбщество
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