В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины

"Несмотря на то, что ситуация достаточно сложная и расслабляться рано, считаю, что мы можем принять новые решения по ослаблению ограничительных мер и возобновлению деятельности отдельных организаций. Такое решение с 8 июня, сегодняшнего дня, подготовлено. Можно разрешить работу магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров", - сказал глава региона.

"Но, тем не менее, расслабляться рано. Инфекция среди нас и она будет распространяться среди жителей нашего региона… Мы понимаем, что массовое вакцинирование населения начнется еще через несколько месяцев. С другой стороны говорить, что сформировался какой-то значимый коллективный иммунитет, тоже рано. Общее количество переболевших граждан в Новосибирской области чуть более одной десятой процента от общей численности нашего региона, что очень мало для формирования популяционного иммунитета. По такому показателю, как количество переболевших на 100 тысяч населения, мы занимаем 60-ю строчку среди всех субъектов РФ", - сказал Травников.