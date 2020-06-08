В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины

НОВОСИБИРСК, 8 июн - РИА Новости. Власти Новосибирской области в рамках смягчения ограничительных мер по коронавирусу с понедельника разрешают возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
"Несмотря на то, что ситуация достаточно сложная и расслабляться рано, считаю, что мы можем принять новые решения по ослаблению ограничительных мер и возобновлению деятельности отдельных организаций. Такое решение с 8 июня, сегодняшнего дня, подготовлено. Можно разрешить работу магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров", - сказал глава региона.
Он поручил чиновникам подготовить соответствующее распоряжение и контролировать соблюдение санитарных мер безопасности в этих магазинах совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Также Травников поручил подготовить предложения по дальнейшему постепенному снятию действующих в регионе ограничений, введенных в связи с противодействием коронавирусу.
Губернатор считает, что в Новосибирской области удается неплохо сдерживать темпы распространения новой коронавирусной инфекции. При этом большинство предприятий экономики региона работает. Это промышленность, строительный комплекс, вся сфера услуг. С середины мая разрешены прогулки и занятия спортом на улице.
"Но, тем не менее, расслабляться рано. Инфекция среди нас и она будет распространяться среди жителей нашего региона… Мы понимаем, что массовое вакцинирование населения начнется еще через несколько месяцев. С другой стороны говорить, что сформировался какой-то значимый коллективный иммунитет, тоже рано. Общее количество переболевших граждан в Новосибирской области чуть более одной десятой процента от общей численности нашего региона, что очень мало для формирования популяционного иммунитета. По такому показателю, как количество переболевших на 100 тысяч населения, мы занимаем 60-ю строчку среди всех субъектов РФ", - сказал Травников.
В связи с этим, он отметил, что принимать какие-то радикальные пакетные решения по ослаблению ограничительных мер рано, и в течение всего периода противодействия коронавирусу руководство региона ограничивалось точечными решениями.
По данным оперативного штаба на утро 8 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 102 случая COVID-19. 17 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончалась женщина в возрасте 69 лет. Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось до 3648, из них 250 детей. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались.
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