Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T07:23
https://ria.ru/20200608/1572606726.html
В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571484144_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bddb6f989fdce3f069c4bc3853d8a681.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины

07:23 08.06.2020
5934
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 июн - РИА Новости. Власти Новосибирской области в рамках смягчения ограничительных мер по коронавирусу с понедельника разрешают возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
"Несмотря на то, что ситуация достаточно сложная и расслабляться рано, считаю, что мы можем принять новые решения по ослаблению ограничительных мер и возобновлению деятельности отдельных организаций. Такое решение с 8 июня, сегодняшнего дня, подготовлено. Можно разрешить работу магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров", - сказал глава региона.
Он поручил чиновникам подготовить соответствующее распоряжение и контролировать соблюдение санитарных мер безопасности в этих магазинах совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Также Травников поручил подготовить предложения по дальнейшему постепенному снятию действующих в регионе ограничений, введенных в связи с противодействием коронавирусу.
Губернатор считает, что в Новосибирской области удается неплохо сдерживать темпы распространения новой коронавирусной инфекции. При этом большинство предприятий экономики региона работает. Это промышленность, строительный комплекс, вся сфера услуг. С середины мая разрешены прогулки и занятия спортом на улице.
Невский проспект в Санкт-Петербурге
5 июня, 19:35Распространение нового коронавируса
Непродовольственные магазины в Петербурге возобновят работу с 8 июня
"Но, тем не менее, расслабляться рано. Инфекция среди нас и она будет распространяться среди жителей нашего региона… Мы понимаем, что массовое вакцинирование населения начнется еще через несколько месяцев. С другой стороны говорить, что сформировался какой-то значимый коллективный иммунитет, тоже рано. Общее количество переболевших граждан в Новосибирской области чуть более одной десятой процента от общей численности нашего региона, что очень мало для формирования популяционного иммунитета. По такому показателю, как количество переболевших на 100 тысяч населения, мы занимаем 60-ю строчку среди всех субъектов РФ", - сказал Травников.
В связи с этим, он отметил, что принимать какие-то радикальные пакетные решения по ослаблению ограничительных мер рано, и в течение всего периода противодействия коронавирусу руководство региона ограничивалось точечными решениями.
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
6 июня, 00:01
Собянин анонсировал "радикальные решения" по выходу из самоизоляции
По данным оперативного штаба на утро 8 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 102 случая COVID-19. 17 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончалась женщина в возрасте 69 лет. Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось до 3648, из них 250 детей. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19
Вчера, 07:16Распространение нового коронавируса
На Колыме продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
500220
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТравниковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новосибирская областьОбщество
Рекомендуем
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием покойной Норкиной
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек
Сотрудники полиции в США во время протестов
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Кадр из сериала Игра престолов
Кит Харингтон рассказал, почему Джон Сноу не смог бы занять Железный трон
Крым
Крым может обойтись без поставок воды из Украины, заявил ученый
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
05:40В Южной Корее выявили 38 новых случаев COVID-19
05:38В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек
Лента новостейМолния