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2020-06-08T07:20
https://ria.ru/20200608/1572606668.html
Из красноярского госпиталя выписали более 180 вылечившихся от COVID-19
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РИА Новости

Из красноярского госпиталя выписали более 180 вылечившихся от COVID-19

07:20 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19. Архивное фото
ПОСЕЛОК ЕРУДА (Красноярский край), 8 июн - РИА Новости. Более 180 пациентов выписаны после лечения от коронавирусной инфекции из полевого госпиталя в поселке Еруда Красноярского края, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что военнослужащие оказывают помощь в борьбе с COVID-19 на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
"Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере находилось более 1200 сотрудников предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в полевой лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За период с 18 мая по настоящее время более 180 человек выписаны из медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время более 80 пациентов находятся на лечении и получают всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФКрасноярский крайСеверо-Енисейский районОбщество
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