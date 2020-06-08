Из красноярского госпиталя выписали более 180 вылечившихся от COVID-19

ПОСЕЛОК ЕРУДА (Красноярский край), 8 июн - РИА Новости. Более 180 пациентов выписаны после лечения от коронавирусной инфекции из полевого госпиталя в поселке Еруда Красноярского края, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что военнослужащие оказывают помощь в борьбе с COVID-19 на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
"Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере находилось более 1200 сотрудников предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в полевой лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За период с 18 мая по настоящее время более 180 человек выписаны из медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время более 80 пациентов находятся на лечении и получают всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях.
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