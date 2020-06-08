Из красноярского госпиталя выписали более 180 вылечившихся от COVID-19

"Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере находилось более 1200 сотрудников предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в полевой лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За период с 18 мая по настоящее время более 180 человек выписаны из медицинского учреждения", - говорится в сообщении.