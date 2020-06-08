"Ъ": топ-менеджерам госкомпаний хотят ограничить выплаты

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В правительстве обсуждают идею ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Речь идет о том, чтобы лимитировать совокупный годовой доход топ-менеджеров уровнем трехкратного денежного содержания премьер-министра. Планируется, что денежное вознаграждение одного руководящего сотрудника не должно превышать 30 миллионов рублей в год. Исключения возможны, но устанавливать их будет лично президент.
Подчеркивается, что правительство рассчитывает оптимизировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где государство не является единственным акционером, в качестве показателей эффективности будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих госкомпаний будут утверждены отраслевые KPI.