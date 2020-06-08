"Ъ": топ-менеджерам госкомпаний хотят ограничить выплаты

Речь идет о том, чтобы лимитировать совокупный годовой доход топ-менеджеров уровнем трехкратного денежного содержания премьер-министра. Планируется, что денежное вознаграждение одного руководящего сотрудника не должно превышать 30 миллионов рублей в год. Исключения возможны, но устанавливать их будет лично президент.