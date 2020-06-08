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2020-06-08T10:26
https://ria.ru/20200608/1572606645.html
"Ъ": топ-менеджерам госкомпаний хотят ограничить выплаты
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РИА Новости

"Ъ": топ-менеджерам госкомпаний хотят ограничить выплаты

07:26 08.06.2020 (обновлено: 10:26 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты России
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В правительстве обсуждают идею ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Речь идет о том, чтобы лимитировать совокупный годовой доход топ-менеджеров уровнем трехкратного денежного содержания премьер-министра. Планируется, что денежное вознаграждение одного руководящего сотрудника не должно превышать 30 миллионов рублей в год. Исключения возможны, но устанавливать их будет лично президент.
Подчеркивается, что правительство рассчитывает оптимизировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где государство не является единственным акционером, в качестве показателей эффективности будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих госкомпаний будут утверждены отраслевые KPI.
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В настоящее время РФ контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях. "Роснефть" в 2019 году потратила на выплаты правлению 3,57 млрд руб., "Газпром" - 1,5 млрд руб., РЖД - 2,7 млрд руб. (включая трехлетнее вознаграждение), "Транснефть" (правление и совет директоров) - 2,34 млрд руб., "Аэрофлот" (правление и совет директоров) - 2,138 млрд руб., наименьшие расходы на правление у "Россетей" - 273 млн руб, пишет "Ъ".Итого 12,5 млрд.народных рублей на "поддержание штанов" жирных и сытых бездельников и бездарей. При этом Роснефть и Газпром не доплатили в бюджет в 2016-2017 года до 50% налогов. А общий размер кредиторской задолженности у Роснефти более 8 трлн. рублей...
8 июня, 08:10
Юрий Баженов
1271146462
Не надо забывать, что очень неплохо на "хлебные" должности и местечки устроены все их родственники до десятого калена. Плюс замы с их родственниками. Плюс помошники. Плюс помошницы. Ой, чуть не забыл, и секретарши!
8 июня, 11:01
serg1234serg
89103600
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