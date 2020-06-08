В Москве рассказали о льготном кредитовании бизнеса

"Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками. Благодаря этому малый и средний бизнес уже смог привлечь больше трех миллиардов рублей. В ближайшее время компании и ИП получат еще 12,5 миллиарда, заявки по ним одобрены", - приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.