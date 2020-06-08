В камчатском Доме ребенка выявили очаг заболевания COVID-19

"По нашим данным, в Доме ребенка в Петропавловске-Камчатском COVID-19 подтвержден у 24 сотрудников, у большинства из них заболевание протекает бессимптомно. Сейчас под них готовятся места в госпитале, который будет развернут на базе санатория "Жемчужина Камчатки", — сказал Василевский.