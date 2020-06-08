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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:53
https://ria.ru/20200608/1572606503.html
В камчатском Доме ребенка выявили очаг заболевания COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1036x0_80_0_0_c37d6eca0ea6400cc53b07c931bcad7c.jpg
РИА Новости

В камчатском Доме ребенка выявили очаг заболевания COVID-19

07:09 08.06.2020 (обновлено: 11:53 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июн — РИА Новости. В Доме ребенка в Петропавловске-Камчатском выявлено свыше 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости врио зампреда правительства Камчатского края Роман Василевский.
В регионе сложилась напряженная ситуация с распространением COVID-19, число заболевших растет каждый день. Наиболее крупные очаги заражения выявили на станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского, в обсерваторах вахтовых работников ГОК "Аметистовое" и рыбообработчиков, приехавших на лососевую путину в Усть-Большерецкий район. В крае действует режим самоизоляции и масочный режим. Въезд в регион допускается только по электронным пропускам и при наличии справки об отрицательном тесте.

"По нашим данным, в Доме ребенка в Петропавловске-Камчатском COVID-19 подтвержден у 24 сотрудников, у большинства из них заболевание протекает бессимптомно. Сейчас под них готовятся места в госпитале, который будет развернут на базе санатория "Жемчужина Камчатки", — сказал Василевский.

Ранее на оперативном совещании правительства врио главы региона Владимир Солодов сообщил, что из-за дефицита коечного фонда работу в режиме госпиталя организуют на базе санатория "Жемчужина Камчатки" в Елизовском районе. Рассматривается вопрос и о создании резервного госпиталя на базе Камчатского выставочно-инвестиционного центра в Петропавловске в случае увеличения числа заболевших. Сейчас в стационарах, рассчитанных на 406 человек, лечение проходят 423 пациента. Дополнительные койки установили в коридорах и других помещениях медучреждений.
По последним данным, в Камчатском крае 1168 случаев заражения COVID-19, из них 119 заболевших — дети до 17 лет. Умерли 23 человека, выздоровели 393.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СолодовУсть-Большерецкий районКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбщество
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