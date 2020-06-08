В Хакасии выявили 14 случаев COVID-19

КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. За сутки в Хакасии выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом, с момента начала пандемии зарегистрирован 1141 случай, сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте глава республики Валентин Коновалов.
"За сутки в республике выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19. … Всего в регионе зафиксирован 1141 случай заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 1665 человек, из них 17 — в обсерваторе", - говорится в сообщении.
В данный момент лечение получают 419 человек, в том числе 18 находится в тяжелом состоянии, двое – на ИВЛ. За сутки в республике выздоровели 19 пациентов с коронавирусом, с момента начала пандемии выздоровели 712 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.