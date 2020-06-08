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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T07:08
https://ria.ru/20200608/1572606477.html
В Хакасии выявили 14 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_6847bc1856f51eed69ed4db027e79d0c.jpg
РИА Новости

В Хакасии выявили 14 случаев COVID-19

07:08 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19
КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. За сутки в Хакасии выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом, с момента начала пандемии зарегистрирован 1141 случай, сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте глава республики Валентин Коновалов.
"За сутки в республике выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19. … Всего в регионе зафиксирован 1141 случай заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 1665 человек, из них 17 — в обсерваторе", - говорится в сообщении.
В данный момент лечение получают 419 человек, в том числе 18 находится в тяжелом состоянии, двое – на ИВЛ. За сутки в республике выздоровели 19 пациентов с коронавирусом, с момента начала пандемии выздоровели 712 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловРеспублика ХакасияОбщество
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