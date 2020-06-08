В Приморье погиб ранее спасенный краснокнижный серый дельфин

Ранее Полухин сообщил РИА Новости, что в субботу в бухте Мелководная в районе Де-Фриза они вместе со специалистами Приморской краевой поисково-спасательной службы спасли серого дельфина, который "заякорился" плавниками в ил. Трехметровое животное приподняли в воде и буквально на руках протащили на глубину. Спасательная операция длилась около часа. Дельфин, оказавшись на достаточной глубине, по словам Полухина, "остался возле банок гонять пеленгаса".