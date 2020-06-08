В Приморье погиб ранее спасенный краснокнижный серый дельфин

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Краснокнижный серый дельфин, редкий в России, которого в субботу спасли из иловой ловушки в Приморье, погиб, сообщил РИА Новости глава дайвинг-клуба Sea Frogs Евгений Полухин. Серый дельфин занесен в Красные книги - международную (МСОП) и России.
Ранее Полухин сообщил РИА Новости, что в субботу в бухте Мелководная в районе Де-Фриза они вместе со специалистами Приморской краевой поисково-спасательной службы спасли серого дельфина, который "заякорился" плавниками в ил. Трехметровое животное приподняли в воде и буквально на руках протащили на глубину. Спасательная операция длилась около часа. Дельфин, оказавшись на достаточной глубине, по словам Полухина, "остался возле банок гонять пеленгаса".
"Умер дельфин... Он 12 километров пути преодолел, и в Тавричанке уткнулся в другую, еще большую отмель", - сообщил РИА Новости Евгений Полухин. Он добавил, что шесть часов они пытались вывезти дельфина на необходимую глубину - подготовили всё для транспортировки, но дельфин возвращался на мель.
"Мы попытались его вернуть ещё раз на глубину, он сделал последний выдох и всё", - сказал Полухин. По его словам, специалисты решают вопрос о вскрытии, чтобы установить причину смерти.
Ранее доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков сообщил РИА Новости, что серый дельфин для Приморья - редкость. Он распространен в северной части Тихого океана, его можно встретить в Японском море, у Курильских и Командорских островов. Ареал его обитания - Курильские острова, тихоокеанское прибрежье Камчатки. По словам ученого, на серых дельфинов никогда не был разрешен промышленный промысел, отдельные особи содержатся в океанариумах. Размножение их почти не изучено.