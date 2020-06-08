Спасатели собрали более 650 кубометров нефтепродуктов с места разлива

"За неделю работы отряда спасателей Морспасслужбы в районе операции по ликвидации последствий техногенной аварии на ТЭЦ-3 под Норильском, морскими спасателями с водной поверхности собрано более 650 кубометров нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

"Как отмечают представители отряда, собранные ими за неделю нефтесодержащие жидкости представляют собой слегка разбавленное водой дизтопливо", - сообщается в релизе.

Кроме того, в воскресенье к отряду из 16 специалистов Северного и Балтийского филиалов Морспасслужбы, приступивших к работам 1 июня, прибыло подкрепление - семь специалистов Азово-Черноморского и Каспийского филиалов, которые привезли с собой дополнительное оборудование.