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2020-06-09T05:42
https://ria.ru/20200608/1572606355.html
Спасатели собрали более 650 кубометров нефтепродуктов с места разлива
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РИА Новости

Спасатели собрали более 650 кубометров нефтепродуктов с места разлива

07:03 08.06.2020 (обновлено: 05:42 09.06.2020)
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© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФСпециалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФ
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спасатели Морспасслужбы РФ с 1 июня собрали более 650 кубометров нефтепродуктов с водной поверхности в ходе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 под Норильском, сообщает Росморречфлот.
"За неделю работы отряда спасателей Морспасслужбы в районе операции по ликвидации последствий техногенной аварии на ТЭЦ-3 под Норильском, морскими спасателями с водной поверхности собрано более 650 кубометров нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
"Как отмечают представители отряда, собранные ими за неделю нефтесодержащие жидкости представляют собой слегка разбавленное водой дизтопливо", - сообщается в релизе.
Кроме того, в воскресенье к отряду из 16 специалистов Северного и Балтийского филиалов Морспасслужбы, приступивших к работам 1 июня, прибыло подкрепление - семь специалистов Азово-Черноморского и Каспийского филиалов, которые привезли с собой дополнительное оборудование.
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"Весь участок реки Амбарная уже разбит на сектора. По соседству со специалистами Морспасслужбы работают спасатели МЧС, компаний "Норникель", "Газпромнефть" и "Транснефть-Сибирь". Все совместные действия ликвидаторов аварии координирует оперативный штаб, куда круглосуточно поступает актуализированная информация", - отмечается в релизе Росморречфлота.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеГазпромнефтьФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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