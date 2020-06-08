В Германии выявили 214 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 214, еще 6 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 301 случае заражения и 22 летальных исходах.
Общее число случаев заражения достигло 184 193, за все время после заражения коронавирусом скончались 8 674 человек. Свыше 169 тысяч выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.