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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T06:59
https://ria.ru/20200608/1572606286.html
В Германии выявили 214 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии выявили 214 новых случаев COVID-19

06:59 08.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 214, еще 6 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 301 случае заражения и 22 летальных исходах.
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Общее число случаев заражения достигло 184 193, за все время после заражения коронавирусом скончались 8 674 человек. Свыше 169 тысяч выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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