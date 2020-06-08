В Германии выявили 214 новых случаев COVID-19

Днем ранее сообщалось о 301 случае заражения и 22 летальных исходах.

В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19

В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19

Общее число случаев заражения достигло 184 193, за все время после заражения коронавирусом скончались 8 674 человек. Свыше 169 тысяч выздоровели.