В Гондурасе продлили комендантский час до 14 июня

"Для обеспечения более эффективного профилактического контроля за COVID-19 было решено продлить действующий абсолютный комендантский час с 23.00 воскресенья, 7 июня... до 23.00 воскресенья, 14 июня 2020 года", - говорится в заявлении.

Согласно документу, правом выйти на улицу с 9.00 до 17.00 в определенные дни недели будут пользоваться граждане и резиденты в зависимости от последней цифры номера удостоверения личности. В понедельник разрешено покидать дома с цифрой 6, во вторник - 7, в среду - 8, в четверг - 9, в пятницу - 0. На предыдущей неделе правом выхода в том же порядке пользовались люди с цифрами от 1 до 5. Выход из дома и пользование транспортными средствами в субботу и воскресенье полностью запрещены.