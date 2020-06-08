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2020-06-08T06:58
https://ria.ru/20200608/1572606256.html
В Гондурасе продлили комендантский час до 14 июня
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РИА Новости

В Гондурасе продлили комендантский час до 14 июня

06:58 08.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Власти Гондураса продлили действие комендантского часа на территории всей страны до 14 июня, сообщает национальная полиция.
"Для обеспечения более эффективного профилактического контроля за COVID-19 было решено продлить действующий абсолютный комендантский час с 23.00 воскресенья, 7 июня... до 23.00 воскресенья, 14 июня 2020 года", - говорится в заявлении.
Согласно документу, правом выйти на улицу с 9.00 до 17.00 в определенные дни недели будут пользоваться граждане и резиденты в зависимости от последней цифры номера удостоверения личности. В понедельник разрешено покидать дома с цифрой 6, во вторник - 7, в среду - 8, в четверг - 9, в пятницу - 0. На предыдущей неделе правом выхода в том же порядке пользовались люди с цифрами от 1 до 5. Выход из дома и пользование транспортными средствами в субботу и воскресенье полностью запрещены.
По последним данным минздрава Гондураса, число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 6327, скончались 258 человек, вылечились 712.
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