В Чите военные медики начали прием пациентов в полевом госпитале

"Военные медики Восточного военного округа начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в многопрофильном полевом госпитале, развернутом в городе Чита (Забайкальский край)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпитале подготовлены приемное, госпитальное и инфекционное отделения, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.