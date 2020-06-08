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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T06:52
https://ria.ru/20200608/1572606217.html
В Чите военные медики начали прием пациентов в полевом госпитале
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РИА Новости

В Чите военные медики начали прием пациентов в полевом госпитале

06:52 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Военные врачи Восточного военного округа начали прием пациентов и проведение диагностики в полевом мобильном госпитале, развернутом в Чите, сообщает Минобороны России.
"Военные медики Восточного военного округа начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в многопрофильном полевом госпитале, развернутом в городе Чита (Забайкальский край)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в госпитале подготовлены приемное, госпитальное и инфекционное отделения, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.
В распоряжении медперсонала имеется самое современное оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.
"У нас на территории края ситуация эпидемиологическая нестабильная. В настоящее время ситуация не вышла на плато и у нас идет прирост выхода заболевающих каждый день. Последние три дня значение заболевших более 70-и человек в день. При том что неделю-полторы назад было около 50-ти человек в среднем в день. При этом из 1018 коек, которые развернуты на территории края, восемьсот с лишним уже заняты. Причем основное количество заболевших именно в Чите", - приводятся в сообщении слова губернатора Забайкальского края Александра Осипова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ОсиповМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Забайкальский крайЧитаОбщество
Популярные комментарии
Пока гуляющее по улицам города стадо баран не переболеет - что-либо сделать цивилизованными способами не возможно. Складывается впечатление, что народ принципиально вываливает на улицу: в дни до самоизоляции пешеходов и автомобилей было заметно меньше.
8 июня, 07:26
zztproc
710410
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