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Туризм
2020-06-08T06:48
https://ria.ru/20200608/1572606174.html
В Приморье посетители зоопарка загоняли животных после долгого карантина
https://cdn23.img.ria.ru/images/155246/09/1552460963_0:298:2819:1884_1036x0_80_0_0_60372ef7bf1b2ca33a08c8fb815aec93.jpg
РИА Новости

В Приморье посетители зоопарка загоняли животных после долгого карантина

06:48 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтраус
Страус
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Страус. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Посетители в Приморье загоняли животных, когда зоопарк открылся после двухмесячного карантина, сообщил РИА Новости директор зоопарка "Садгород" Сергей Асновин.
Зоопарки Приморья, работающие на открытом воздухе, после долгого периода карантина открылись для посетителей с 6 июня. Работают они при строгом соблюдении всех мер безопасности, утвержденных Роспотребнадзором - соблюдение социальной дистанции, средства дезинфекции на входе, маски.
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Ранее директор зоопарка Сергей Асновин рассказал РИА Новости, что во время вынужденного простоя посетители перечисляли деньги, привозили продукты.
После двух дней работы зоопарк вновь обратился к посетителям с просьбой соблюдать правила поведения и не пугать животных.
"Одна из посетительниц схватила страуса за шею, чтобы сделать селфи, причем делала это несколько раз... Дети загоняли утят, бегали за ними", - рассказал Асновин и добавил, что утята имеют возможность выйти из озера и гулять по зоопарку.
"А страус - глупая птица, например, если его голова где-нибудь застрянет, он может её оторвать и побежать... Конечно, посетители не оторвут голову страусу, но хватать его за шею нельзя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ранее посетители забирались к дикобразам - через небольшой заборчик животные не вылезут, а вот люди могут к ним зайти.
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"Это опасно, потому что дикобразы могут уколоть. Если человек зашел на его территорию, он будет прогонять его таким образом", - уточнил собеседник агентства.
Директор зоопарка добавил, что сотрудники зоопарка очень рады открытию, но "желательно, чтобы посетители соблюдали правила поведения".
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
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ТуризмПриморский край
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