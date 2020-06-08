В Приморье посетители зоопарка загоняли животных после долгого карантина

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Посетители в Посетители в Приморье загоняли животных, когда зоопарк открылся после двухмесячного карантина, сообщил РИА Новости директор зоопарка "Садгород" Сергей Асновин.

Зоопарки Приморья, работающие на открытом воздухе, после долгого периода карантина открылись для посетителей с 6 июня. Работают они при строгом соблюдении всех мер безопасности, утвержденных Роспотребнадзором - соблюдение социальной дистанции, средства дезинфекции на входе, маски.

Ранее директор зоопарка Сергей Асновин рассказал РИА Новости, что во время вынужденного простоя посетители перечисляли деньги, привозили продукты.

После двух дней работы зоопарк вновь обратился к посетителям с просьбой соблюдать правила поведения и не пугать животных.

"Одна из посетительниц схватила страуса за шею, чтобы сделать селфи, причем делала это несколько раз... Дети загоняли утят, бегали за ними", - рассказал Асновин и добавил, что утята имеют возможность выйти из озера и гулять по зоопарку.

"А страус - глупая птица, например, если его голова где-нибудь застрянет, он может её оторвать и побежать... Конечно, посетители не оторвут голову страусу, но хватать его за шею нельзя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее посетители забирались к дикобразам - через небольшой заборчик животные не вылезут, а вот люди могут к ним зайти.

"Это опасно, потому что дикобразы могут уколоть. Если человек зашел на его территорию, он будет прогонять его таким образом", - уточнил собеседник агентства.

Директор зоопарка добавил, что сотрудники зоопарка очень рады открытию, но "желательно, чтобы посетители соблюдали правила поведения".