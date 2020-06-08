Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-08T06:45
https://ria.ru/20200608/1572606102.html
Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564531848_0:326:3059:2047_1036x0_80_0_0_026c268f500e0dc3378e7c7c17ad1d93.jpg
РИА Новости

Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству

06:45 08.06.2020
1761
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВойна в Сирии
Война в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Война в Сирии. Архивное фото
ПАЛЬМИРА (Сирия), 8 июн - РИА Новости. Террористическая организация ИГ* принуждала мирных граждан Сирии сотрудничать под страхом смерти, рассказал российским журналистам бывший боевик Мухаммад Усейн Сауд, который до встречи с террористами был коммунальным рабочим в Пальмире.

"До войны я работал в городском управлении Пальмиры - убирал мусор в городе. Когда ИГИЛ* захватили Пальмиру, они вынудили всех рабочих - либо вы будете работать с нами, либо мы будем резать головы. Другого варианта нет", - рассказал Сауд.

Он отметил, что попал в ИГ* в 2015 году. Террористы вместе с ним завербовали многих мирных жителей Пальмиры и дали им задание - сбрасывать за городом трупы граждан и солдат, убитых боевиками.
"Также мы работали по минированию дорог... Они (ИГ) убили много военнослужащих сирийской армии и много гражданских", - добавил Сауд.
Ситуация в Сирии. Архивное фото
Вчера, 06:39Война в Сирии
Бывший боевик заявил о вербовке Британией для слежки за армией РФ в Сирии
По его словам, среди ИГ* встречались и иностранные специалисты, а также особо лояльные боевикам сирийцы, которых назначали ответственными за вербовку.
В ИГ* Мухаммад Усейн Соуд пробыл до 2016 года. Он решил бежать в Ракку, когда террористы убили его брата, которого посчитали предателем из-за его армейского прошлого. Из Ракки Сауд отправился в Эт-Танф, где должен был патрулировать 55-километровую зону вокруг американской военной базы. На деле сбежавшему от ИГ* боевику приходилось заниматься мастерством и грабить бедуинов.
"Не было никаких тренировок. Я поступил и сразу участвовал в мародерстве. Грабил бедуинов. Мы воровали воду, снимали железо и продавали. Там был командир отряда, сириец. Он был бандит, торговал наркотиками и оружием. У меня была зарплата 300 долларов в месяц. Наш командир получал деньги от американцев и раздавал нам", - рассказал Сауд.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
27 мая, 09:50
Жители городов на западе Сирии рассказали о действиях боевиков
4101112
Война в СирииЭт-ТанфИсламское государствоСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Ситуация в Сирии. Архивное фото
Бывший боевик заявил о вербовке Британией для слежки за армией РФ в Сирии
Маисовый полоз
В Индии местный житель обнаружил в кондиционере змеиное гнездо
Сотрудники полиции в США во время протестов
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
В Совфеде ответили на слова украинских экспертов об "ударе" по Сибири
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев
Мэр Тольятти отказался от иска к общественнику на 15 миллионов рублей
Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
В Алабино пройдет первая репетиция парада Победы на Красной площади
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не планируют сегодня контактов с Сарраджем
Ракета-носитель Рокот
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины
Панин высказался о Кокшенове
Опубликовано видео с высказыванием Панина о Кокшенове
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Британский депутат обвинил Берлин в предательстве из-за российского газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
05:40В Южной Корее выявили 38 новых случаев COVID-19
05:38В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек
Лента новостейМолния