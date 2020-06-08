Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству

"До войны я работал в городском управлении Пальмиры - убирал мусор в городе. Когда ИГИЛ* захватили Пальмиру, они вынудили всех рабочих - либо вы будете работать с нами, либо мы будем резать головы. Другого варианта нет", - рассказал Сауд.
Он отметил, что попал в ИГ* в 2015 году. Террористы вместе с ним завербовали многих мирных жителей Пальмиры и дали им задание - сбрасывать за городом трупы граждан и солдат, убитых боевиками.
"Также мы работали по минированию дорог... Они (ИГ) убили много военнослужащих сирийской армии и много гражданских", - добавил Сауд.
По его словам, среди ИГ* встречались и иностранные специалисты, а также особо лояльные боевикам сирийцы, которых назначали ответственными за вербовку.
В ИГ* Мухаммад Усейн Соуд пробыл до 2016 года. Он решил бежать в Ракку, когда террористы убили его брата, которого посчитали предателем из-за его армейского прошлого. Из Ракки Сауд отправился в Эт-Танф, где должен был патрулировать 55-километровую зону вокруг американской военной базы. На деле сбежавшему от ИГ* боевику приходилось заниматься мастерством и грабить бедуинов.
"Не было никаких тренировок. Я поступил и сразу участвовал в мародерстве. Грабил бедуинов. Мы воровали воду, снимали железо и продавали. Там был командир отряда, сириец. Он был бандит, торговал наркотиками и оружием. У меня была зарплата 300 долларов в месяц. Наш командир получал деньги от американцев и раздавал нам", - рассказал Сауд.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.