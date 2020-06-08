Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству

"Не было никаких тренировок. Я поступил и сразу участвовал в мародерстве. Грабил бедуинов. Мы воровали воду, снимали железо и продавали. Там был командир отряда, сириец. Он был бандит, торговал наркотиками и оружием. У меня была зарплата 300 долларов в месяц. Наш командир получал деньги от американцев и раздавал нам", - рассказал Сауд.