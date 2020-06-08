Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии

"Я решил вернуться на родину. Британцы это узнали через посредников и сказали: будешь работать как шпион, как предатель. Мы будем тебе помогать. Иди в Пальмиру, тебе дадут деньги, телефоны и обеспечат все, что тебе нужно. Задание - фотографировать важные объекты Мухабарат, российской и сирийской армии. Я должен был отправлять их через интернет", - рассказал Сауд.