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2020-06-08T06:04
https://ria.ru/20200608/1572605838.html
"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
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РИА Новости

"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год

06:04 08.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Единый государственный экзамен. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Общественная организация "Родительский комитет" поддержала инициативу депутатов Госдумы дать право пересдавать не только базовые, но и профильные ЕГЭ сразу, а не через год, отметив, что все учащиеся должны быть обеспечены равными правами на доступность образования.
На имя автора идеи, члена комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Евгения Марченко ("Единая Россия") поступило соответствующее обращение от "Родительского комитета". Документ есть в распоряжении РИА Новости. По словам Марченко, аналогичные обращения общественная организация планирует направить президенту РФ Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
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Некоммерческое партнёрство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья "Родительский комитет" является общественной организацией, специализирующейся в области правовой защиты семьи и несовершеннолетних.
Ранее Марченко сообщил РИА Новости, что учащиеся могут получить право пересдавать профильные ЕГЭ сразу, до окончания приемной кампании текущего года в вузы. В Госдуме ведётся работа над соответствующим законопроектом.
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В настоящий момент пересдавать в текущем году можно только обязательные ЕГЭ - русский и математику, а профильные предметы, которые ученик выбирает самостоятельно для поступления в вуз, можно пересдать только на следующий год.
"Родители считают, что данное положение нарушает конституционное право на общедоступность образования их детьми, и полагают, что порядок итоговой аттестации должен быть прописан в ФЗ "Об образовании" и давать всем учащимся равные права на доступность образования, в том числе давать возможность пересдавать экзамен по профильному предмету одновременно с базовыми предметами", - говорится в документе.
Кроме того, "Родительский комитет" поддержал инициативу Марченко криминализовать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, а также призыв и вовлечение несовершеннолетних в массовые беспорядки, убрав эти правонарушения из Административного кодекса и добавив в Уголовный.
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"В последние годы родителей волнует вопрос вовлечения их детей в незаконные массовые акции ... Родители не имеют возможности контролировать создавшуюся ситуацию, поэтому такое положение волнует родителей и требует государственного регулирования сложившейся ситуации путём усиления ответственности лиц, вплоть до уголовной ответственности, виновных в вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции, манифестации, митинги, и пр", - говорится в документе.
Ранее Марченко сообщил, что изменения предложат для 151 статьи УК "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий" и 212 статьи УК "Массовые беспорядки".
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В диспозицию 151 статьи планируют включить фразу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги, а в 212 статью добавят новую часть 1.2 о вовлечении несовершеннолетних в массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием и погромами, а также неподчинении законным требованиям представителей властей, и часть 3.1 о призывах несовершеннолетних к аналогичным массовым беспорядкам.
По дополненной статье 151 УК за такие преступления планируют ввести наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, по новой части 3.1 статьи 212 УК - вплоть до десяти лет, сообщил депутат ранее.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Евгений МарченкоГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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