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2020-06-08T06:02
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На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
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РИА Новости

На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"

06:02 08.06.2020
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Татьяна ЗубовичНациональный парк "Берингия"
Национальный парк Берингия
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Татьяна Зубович
Национальный парк "Берингия". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Морскую охранную зону, прилегающую к наземным участкам национального парка "Берингия", создают на Чукотке, сообщает учреждение во Всемирный день океанов.
Ежегодно 8 июня отмечается Всемирный день океанов. Он призван напомнить человечеству о важнейшей роли океанов для планеты и жизни в целом. Целью Всемирного дня океанов является информирование людей о воздействии человека на Мировой океан, мобилизация всемирного гражданского движения в его защиту.
"В настоящее время ведётся работа по созданию морской охранной зоны национального парка - акватории, прилегающей к наземным участкам. Создание этой зоны защитит морские и прибрежные экосистемы от промышленного рыболовства, добычи и разведки углеводородов, сброса всех видов отходов с судов, при этом не отразится на укладе жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов", - говорится в сообщении.
Проект положения об охранной зоне уже завершён и ждёт утверждения в Минприроды России, отмечают в нацпарке.
Шельф Берингова моря относится к числу наиболее продуктивных районов Мирового океана. Здесь находятся одни из крупнейших в северном полушарии птичьих базаров, многочисленные лежбища моржей и других ластоногих, места нагула китообразных.
Национальный парк "Берингия" учрежден в 2013 году. Он является самой восточной природоохранной территорией России и расположен на Чукотском полуострове. Крайняя восточная точка России Мыс Дежнёва находится на территории парка. Регион Берингова пролива является своеобразным миграционным коридором птиц, морских и животных из разных точек планеты. В нацпарке обитают бурый и белый медведи, якутский снежный баран, полярный волк. В прибрежной зоне - тихоокеанский морж, несколько видов тюленей и сивучи, в акватории отмечаются свыше 10 видов китообразных.
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ЧукоткаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
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