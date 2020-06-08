На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Морскую охранную зону, прилегающую к наземным участкам национального парка "Берингия", создают на Морскую охранную зону, прилегающую к наземным участкам национального парка "Берингия", создают на Чукотке , сообщает учреждение во Всемирный день океанов.

Ежегодно 8 июня отмечается Всемирный день океанов. Он призван напомнить человечеству о важнейшей роли океанов для планеты и жизни в целом. Целью Всемирного дня океанов является информирование людей о воздействии человека на Мировой океан, мобилизация всемирного гражданского движения в его защиту.

"В настоящее время ведётся работа по созданию морской охранной зоны национального парка - акватории, прилегающей к наземным участкам. Создание этой зоны защитит морские и прибрежные экосистемы от промышленного рыболовства, добычи и разведки углеводородов, сброса всех видов отходов с судов, при этом не отразится на укладе жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов", - говорится в сообщении.

Проект положения об охранной зоне уже завершён и ждёт утверждения в Минприроды России, отмечают в нацпарке.

Шельф Берингова моря относится к числу наиболее продуктивных районов Мирового океана. Здесь находятся одни из крупнейших в северном полушарии птичьих базаров, многочисленные лежбища моржей и других ластоногих, места нагула китообразных.