В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов

КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске задержаны, сообщается на сайте управления МВД по Красноярскому краю со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
"Задержаны трое подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске", - цитирует пресс-служба Ирину Волк.
Управление МВД по краю сообщало, что в 30 мая утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись на машине ВАЗ-2106. Раненые инкассаторы были прооперированы в медсанчасти №7, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В регионе был введен специальный план для поимки преступников.