Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T05:56
https://ria.ru/20200608/1572605763.html
В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов

05:56 08.06.2020
4265
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске задержаны, сообщается на сайте управления МВД по Красноярскому краю со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
"Задержаны трое подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске", - цитирует пресс-служба Ирину Волк.
Управление МВД по краю сообщало, что в 30 мая утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись на машине ВАЗ-2106. Раненые инкассаторы были прооперированы в медсанчасти №7, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В регионе был введен специальный план для поимки преступников.
Нападение на инкассаторов в Красноярске
1 июня, 13:46
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
3400004
Обсудить 0
Ирина ВолкКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Сотрудники полиции в США во время протестов
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
На Украине рассказали о способе "ударить" по Сибири
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Собеседование при приеме на работу
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Елена Шувалова
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Ракета-носитель Рокот
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили ввести почасовую оплату труда
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
В доме на юго-западе Москвы, где произошла стрельба, слышны выстрелы
Остров Русский во Владивостоке
В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
Набережная курорта Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58В Гондурасе продлили комендантский час до 14 июня
06:52В Лондоне обвинили Германию в предательстве из-за "Северного потока — 2"
06:45Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
Лента новостейМолния