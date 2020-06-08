В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов

Управление МВД по краю сообщало, что в 30 мая утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись на машине ВАЗ-2106. Раненые инкассаторы были прооперированы в медсанчасти №7, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В регионе был введен специальный план для поимки преступников.