Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-06-08T05:43
https://ria.ru/20200608/1572605707.html
В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
https://cdn22.img.ria.ru/images/153103/41/1531034183_0:128:1214:810_1036x0_80_0_0_746e1093817acde105a0abeeb7ffc2f6.jpg
РИА Новости

В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем

05:43 08.06.2020
195
© РИА Новости / Андрей СтанавовСторожевой корабль проекта 61 "Сметливый"
Сторожевой корабль проекта 61 Сметливый
© РИА Новости / Андрей Станавов
Сторожевой корабль проекта 61 "Сметливый". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новая историческая достопримечательность появится в Севастополе: сторожевой корабль первого ранга (СКР, по классификации фрегат) "Сметливый" Черноморского флота вскоре станет кораблем-музеем, сообщил РИА Новости в понедельник депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее открытие подобного музея планировалось к 9 мая этого года, однако пандемия COVID-19 внесла коррективы в эти планы.
"СКР "Сметливый" в конце июля будет передан на баланс парка "Патриот" в качестве корабля-музея, до этого времени сторожевик пройдет докование и процесс вывода из боевого состава ЧФ", - сказал Белик.
Он считает, что корабль-музей может стать топовым туристическим объектом.
Депутат отметил, что у "Сметливого" был славный послужной список и поставить его как пример для воспитания молодого поколения - абсолютно правильное решение.
"Кораблю есть чем гордиться, пусть молодежь смотрит и впитывает в себя на его примере истинные ценности - любовь к Родине, отвагу и верность присяге, а туристам будет интересно прикоснуться к флотской жизни, потрогать переборки, прошедшие сильные шторма и морские мили, зайти в ходовую рубку, где принимались тактически важные решения", - сказал Белик.
Он пояснил, что долгое время СКР "Сметливый" входил в состав пятой оперативной эскадры ВМФ СССР, которая противодействовала шестому флоту ВМС США в Средиземном море во времена "холодной войны".
Открытие корабля-музея на борту эскадренного миноносца Беспокойный в Кронштадте. 27 июля 2018
27 июля 2018, 13:29Культура
В Кронштадте открыли крупнейший в России корабль-музей "Беспокойный"
1900000
Обсудить 0
ТуризмСредиземное мореДмитрий БеликЧерноморский флот ВМФ РоссииГосдума РФСевастопольСССРВМФ РФ
Рекомендуем
Война в Сирии
Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
Единый государственный экзамен
"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
Сотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
Кампус ДВФУ
В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
Сотрудники полиции в США во время протестов
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
Национальный парк Берингия
На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили ввести почасовую оплату труда
Сотрудник полиции
В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
Ракета-носитель Рокот
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин ответил на совет женщины "не позориться"
Полицейский
Полиция вернула хабаровчанам двухлетнего ребенка, который ушел из дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В Лондоне обвинили Германию в предательстве из-за "Северного потока — 2"
06:45Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
04:34В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
Лента новостейМолния