В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем

Ранее открытие подобного музея планировалось к 9 мая этого года, однако пандемия COVID-19 внесла коррективы в эти планы.

"СКР "Сметливый" в конце июля будет передан на баланс парка "Патриот" в качестве корабля-музея, до этого времени сторожевик пройдет докование и процесс вывода из боевого состава ЧФ", - сказал Белик.

Депутат отметил, что у "Сметливого" был славный послужной список и поставить его как пример для воспитания молодого поколения - абсолютно правильное решение.

"Кораблю есть чем гордиться, пусть молодежь смотрит и впитывает в себя на его примере истинные ценности - любовь к Родине, отвагу и верность присяге, а туристам будет интересно прикоснуться к флотской жизни, потрогать переборки, прошедшие сильные шторма и морские мили, зайти в ходовую рубку, где принимались тактически важные решения", - сказал Белик.