Полиция вернула хабаровчанам двухлетнего ребенка, который ушел из дома

По ее словам, в распределительном зале железнодорожной станции Хабаровск-1 транспортные полицейские обнаружили двухлетнего ребёнка. Мальчик был один и не мог рассказать о том, как оказался на вокзале. Ребенка принесли в дежурную часть, напоили чаем и приступили к поиску его родителей.