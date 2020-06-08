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2020-06-08T05:41
https://ria.ru/20200608/1572605681.html
Полиция вернула хабаровчанам двухлетнего ребенка, который ушел из дома
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РИА Новости

Полиция вернула хабаровчанам двухлетнего ребенка, который ушел из дома

05:41 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ХАБАРОВСК, 8 июн – РИА Новости. Двухлетний ребенок в Хабаровске самостоятельно открыл калитку частного жилого дома и дошел до железнодорожного вокзала, где его обнаружили полицейские, мальчика вернули родителям, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в распределительном зале железнодорожной станции Хабаровск-1 транспортные полицейские обнаружили двухлетнего ребёнка. Мальчик был один и не мог рассказать о том, как оказался на вокзале. Ребенка принесли в дежурную часть, напоили чаем и приступили к поиску его родителей.
"В течение часа полицейские установили, что мальчик вместе с отцом и матерью проживает в частном доме возле железнодорожного вокзала. Пока 27-летняя хозяйка занималась домашними делами, малыш открыл калитку, спустился в подземный переход и пришёл на вокзал, где и был обнаружен сотрудниками полиции. Сейчас мальчик уже дома", - рассказала Волк.
Она отметила, что с родителями проведена профилактическая беседа.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ХабаровскПроисшествия
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