В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявили 83 040 случаев коронавирусной инфекции, 78 341 человек выздоровел, 65 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1780, выздоровели 1717 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявили два таких случая, оба ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 37 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 201 бессимптомный носитель, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.