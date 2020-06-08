В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19

ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил четыре новых случая заражения коронавирусом, также зарегистрированы два бессимптомных носителя, выздоровели девять пациентов, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявили 83 040 случаев коронавирусной инфекции, 78 341 человек выздоровел, 65 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1780, выздоровели 1717 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявили два таких случая, оба ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 37 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 201 бессимптомный носитель, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.