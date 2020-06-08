В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прокуратура города Сент-Луис предъявила обвинения в убийстве подозреваемому в деле о гибели начальника полиции города Молин-Эйкерс и отставного капитана полиции Сент-Луиса афроамериканца Дэвида Дорна, застреленного во время беспорядков, начавшихся после гибели Джорджа Флойда от рук полицейского.
Ранее сообщалось, что 77-летний Дорн был убит во вторник, 2 июня, в Сент-Луисе, когда, предположительно, попытался остановить ограбление ломбарда. По словам вдовы погибшего, Дорн был другом владельца ломбарда и часто проверял состояние магазина, когда срабатывала сигнализация.
"Сразу же после факта ограбления, произошедшего... 2 июня 2020 года, в результате которого был убит бывший капитан полиции Дэвид Дорн, полиция Сент-Луиса начала масштабное расследование убийства. На основе усердной работы полицейского управления, сотрудничества с окружной прокуратурой и сотрудничества с общиной мы выдвинули обвинения в убийстве бывшего капитана Дэвида Дорна", - говорится в заявлении прокурора Кимберли Гарднер в Twitter.
Подозреваемым в убийстве оказался 24-летний афроамериканец Стефан Кэннон, ему также предъявлены обвинения в ограблении, вооруженном преступном деянии и владении огнестрельным оружием.
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, инцидент был снят на видео. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.