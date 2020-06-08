В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города

"Сразу же после факта ограбления, произошедшего... 2 июня 2020 года, в результате которого был убит бывший капитан полиции Дэвид Дорн, полиция Сент-Луиса начала масштабное расследование убийства. На основе усердной работы полицейского управления, сотрудничества с окружной прокуратурой и сотрудничества с общиной мы выдвинули обвинения в убийстве бывшего капитана Дэвида Дорна", - говорится в заявлении прокурора Кимберли Гарднер в Twitter.