Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T05:15
https://ria.ru/20200608/1572605568.html
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572448387_0:0:3202:1801_1036x0_80_0_0_3d37ed48bf0c2c80476ca09ad9efaef9.jpg
РИА Новости

В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города

05:15 08.06.2020
1456
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в США во время протестов
Сотрудники полиции в США во время протестов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в США во время протестов
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прокуратура города Сент-Луис предъявила обвинения в убийстве подозреваемому в деле о гибели начальника полиции города Молин-Эйкерс и отставного капитана полиции Сент-Луиса афроамериканца Дэвида Дорна, застреленного во время беспорядков, начавшихся после гибели Джорджа Флойда от рук полицейского.
Ранее сообщалось, что 77-летний Дорн был убит во вторник, 2 июня, в Сент-Луисе, когда, предположительно, попытался остановить ограбление ломбарда. По словам вдовы погибшего, Дорн был другом владельца ломбарда и часто проверял состояние магазина, когда срабатывала сигнализация.
"Сразу же после факта ограбления, произошедшего... 2 июня 2020 года, в результате которого был убит бывший капитан полиции Дэвид Дорн, полиция Сент-Луиса начала масштабное расследование убийства. На основе усердной работы полицейского управления, сотрудничества с окружной прокуратурой и сотрудничества с общиной мы выдвинули обвинения в убийстве бывшего капитана Дэвида Дорна", - говорится в заявлении прокурора Кимберли Гарднер в Twitter.
Подозреваемым в убийстве оказался 24-летний афроамериканец Стефан Кэннон, ему также предъявлены обвинения в ограблении, вооруженном преступном деянии и владении огнестрельным оружием.
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, инцидент был снят на видео. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Сотрудники полиции во время акции протеста в городе Хьюстон штата Техас
6 июня, 19:10
В США задержали полицейских, чуть не убивших мужчину на протестах
850123
Обсудить 0
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСент-ЛуисМиссуриСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
Сотрудник полиции
В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
Полицейский в Германии
В Германии по запросу США задержали музыканта из России
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
На Украине рассказали о способе "ударить" по Сибири
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили ввести почасовую оплату труда
Американский политик Митт Ромни. Архивное фото
Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
Ракета-носитель Рокот
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины
Собеседование при приеме на работу
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Остров Русский во Владивостоке
В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
Елена Шувалова
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В Лондоне обвинили Германию в предательстве из-за "Северного потока — 2"
06:45Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
04:34В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
Лента новостейМолния