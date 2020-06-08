В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Число случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии превысило 685 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.

Министерство открыло новый сайт для публикации информации по зараженным, в этот раз не предоставив данные за последние сутки. По данным ведомства, количество случаев заражения в Бразилии достигло 685 427, за все время скончались 37 312 человек.

В то же время на сайте, ранее предоставлявшем информацию о коронавирусе в Бразилии, а теперь отображающем только число случаев, зафиксированных за последние сутки, сообщается о 18 912 заразившихся и 525 скончавшихся за последние 24 часа.

Бразилия, по данным университета Джонса Хопкинса, обойдя Италию , заняла третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США Великобритании , по количеству заражений страна находится на втором месте после США.

Министерство здравоохранения Бразилии ранее приостановило работу сайта, публикующего данные об эволюции распространения COVID-19 по всей стране. Власти подвергались критике за более поздние сообщения о новых случаях заражений в Бразилии. Отмечается, что ранее эти данные публиковались около 17.00 по местному времени, однако последние несколько дней информация появлялась примерно в 22.00.