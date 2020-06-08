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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T05:10
https://ria.ru/20200608/1572605536.html
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571775304_0:133:3169:1916_1036x0_80_0_0_671d21fbc3b4ea41db93f008c085fa56.jpg
РИА Новости

В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек

05:10 08.06.2020
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© REUTERS / Rahel PatrassoМедицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
© REUTERS / Rahel Patrasso
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии превысило 685 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Министерство открыло новый сайт для публикации информации по зараженным, в этот раз не предоставив данные за последние сутки. По данным ведомства, количество случаев заражения в Бразилии достигло 685 427, за все время скончались 37 312 человек.
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В то же время на сайте, ранее предоставлявшем информацию о коронавирусе в Бразилии, а теперь отображающем только число случаев, зафиксированных за последние сутки, сообщается о 18 912 заразившихся и 525 скончавшихся за последние 24 часа.
Бразилия, по данным университета Джонса Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.
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Министерство здравоохранения Бразилии ранее приостановило работу сайта, публикующего данные об эволюции распространения COVID-19 по всей стране. Власти подвергались критике за более поздние сообщения о новых случаях заражений в Бразилии. Отмечается, что ранее эти данные публиковались около 17.00 по местному времени, однако последние несколько дней информация появлялась примерно в 22.00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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