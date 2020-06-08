В Бурятии выявили 44 случая COVID-19

КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. За сутки в Бурятии обнаружено 44 случая заболевания коронавирусом, с начала эпидемии выявлены 1877 заразившихся, сообщает пресс-служба правительства республики.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 08 июня зарегистрировано 1877 (+44) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ - 1028", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, с начала эпидемии выздоровели 1112 человек, умерли 11 пациентов. В стационарах лечатся 500 человек, в том числе 40 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении 253 человека.
В реанимации находятся 15 человек, в том числе трое на ИВЛ.
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