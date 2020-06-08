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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T05:03
https://ria.ru/20200608/1572605449.html
В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1036x0_80_0_0_1a0b7488181aa752cdee38a65a9c0cf2.jpg
РИА Новости

В Бурятии выявили 44 случая COVID-19

05:03 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. За сутки в Бурятии обнаружено 44 случая заболевания коронавирусом, с начала эпидемии выявлены 1877 заразившихся, сообщает пресс-служба правительства республики.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 08 июня зарегистрировано 1877 (+44) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ - 1028", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, с начала эпидемии выздоровели 1112 человек, умерли 11 пациентов. В стационарах лечатся 500 человек, в том числе 40 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении 253 человека.
В реанимации находятся 15 человек, в том числе трое на ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Улан-УдэОбщество
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