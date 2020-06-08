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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T05:08
https://ria.ru/20200608/1572605350.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694213_0:412:2907:2047_1036x0_80_0_0_c115c874b5425f8edd9acbd73c4d4f54.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов

04:53 08.06.2020 (обновлено: 05:08 08.06.2020)
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© REUTERS / Sebastian CastanedaПохороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
© REUTERS / Sebastian Castaneda
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило семь миллионов, свыше 402 тысяч человек с COVID-19 умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета на 04.50 мск, число случаев заражения во всем мире достигло 7 006 436, по меньше мере 402 120 пациентов с коронавирусом скончались. Выздоровели за все время 3 133 664 человека.
Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 1 940 468, а также свыше 110 тысяч смертельных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19В мире
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