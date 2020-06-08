Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило семь миллионов, свыше 402 тысяч человек с COVID-19 умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета на 04.50 мск, число случаев заражения во всем мире достигло 7 006 436, по меньше мере 402 120 пациентов с коронавирусом скончались. Выздоровели за все время 3 133 664 человека.
Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 1 940 468, а также свыше 110 тысяч смертельных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.