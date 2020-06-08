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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T05:02
https://ria.ru/20200608/1572605304.html
Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/91/1552699167_0:0:2370:1334_1036x0_80_0_0_3939b02bc33d855d601505e6f10cb5b8.jpg
РИА Новости

Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики

04:54 08.06.2020 (обновлено: 05:02 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. При длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки. Об этом в беседе с порталом "Ura.ru" заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
По его словам, у всех на руках есть своя микрофлора, которая выполняет защитную функцию. Однако при использовании дезинфектантов как средства неспецифической профилактики погибают не только вирусы и бактерии, но и сама микрофлора.

"Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках", — пояснил Онищенко.

Кроме того, бактерии умеют адаптироваться к санитайзерам, подчеркивает он.
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Депутат отметил, что отрасль дезинфицирующих средств развивается, в результате чего появляются средства нового поколения. При этом обычно используются антисептики, которые разводят на основе спирта.
"Мало купить дезинфецирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию", — предупредил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
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