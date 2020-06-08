Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. При длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки. Об этом в беседе с порталом " При длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки. Об этом в беседе с порталом " Ura.ru " заявил депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

По его словам, у всех на руках есть своя микрофлора, которая выполняет защитную функцию. Однако при использовании дезинфектантов как средства неспецифической профилактики погибают не только вирусы и бактерии, но и сама микрофлора.

"Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках", — пояснил Онищенко.

Кроме того, бактерии умеют адаптироваться к санитайзерам, подчеркивает он.

Депутат отметил, что отрасль дезинфицирующих средств развивается, в результате чего появляются средства нового поколения. При этом обычно используются антисептики, которые разводят на основе спирта.

"Мало купить дезинфецирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию", — предупредил он.