Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. При длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки. Об этом в беседе с порталом "Ura.ru" заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
По его словам, у всех на руках есть своя микрофлора, которая выполняет защитную функцию. Однако при использовании дезинфектантов как средства неспецифической профилактики погибают не только вирусы и бактерии, но и сама микрофлора.
"Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках", — пояснил Онищенко.
Кроме того, бактерии умеют адаптироваться к санитайзерам, подчеркивает он.
Депутат отметил, что отрасль дезинфицирующих средств развивается, в результате чего появляются средства нового поколения. При этом обычно используются антисептики, которые разводят на основе спирта.
"Мало купить дезинфецирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию", — предупредил он.
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