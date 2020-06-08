Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19

"Из-за распространения коронавируса по всему миру 30% респондентов отменили поездки за границу, а 25% опрошенных отказались и от поездок по России. 20% жителей России вовсе решили не уходить в отпуск в этом году из-за пандемии, а 12% перенесли все путешествия на осенне-зимний период", — говорится в результатах опроса.