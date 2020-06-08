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Туризм
2020-06-08T05:32
https://ria.ru/20200608/1572605274.html
Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/155298/39/1552983984_0:262:3175:2048_1036x0_80_0_0_e6b90b43665f1039048e32cc4081b0c1.jpg
РИА Новости

Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19

04:34 08.06.2020 (обновлено: 05:32 08.06.2020)
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© Depositphotos / olesiabilkeiСемья катается на банане
Семья катается на банане
© Depositphotos / olesiabilkei
Семья катается на банане. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы россиян на отпуск, так, согласно результатам исследования сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", 20% респондентов решили вообще отказаться от отпуска, сообщили РИА Новости в сервисе.
В исследовании принимали участие более 3 тысяч респондентов со всей России.

"Из-за распространения коронавируса по всему миру 30% респондентов отменили поездки за границу, а 25% опрошенных отказались и от поездок по России. 20% жителей России вовсе решили не уходить в отпуск в этом году из-за пандемии, а 12% перенесли все путешествия на осенне-зимний период", — говорится в результатах опроса.

В варианте "другое" жители России чаще всего отмечали, что изменили планы на отпуск в связи с падением доходов.
В целом влияние коронавируса на отпускные планы отметили 62% респондентов, 38% опрошенных указали, что их планы на летний отдых не изменились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Таиланд
4 июня, 13:03Туризм
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ТуризмРабота.руКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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