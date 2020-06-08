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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T04:32
https://ria.ru/20200608/1572605218.html
В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на цифровизацию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570380590_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_d67e1c130b9c9d2b28ed6d3b20259f31.jpg
РИА Новости

В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на цифровизацию

04:32 08.06.2020
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CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
ЖЕНЕВА, 8 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровизации общества и привела к необходимости повышать квалификацию работников в области компьютерных технологий, заявила РИА Новости управляющий директор и руководитель Центра новой экономики и общества Всемирного экономического форума Саадия Захиди.
"Пандемия COVID-19 оказывает значительное влияние на мир труда в условиях, когда свыше 80% рабочей силы в мире пострадали от мер по ограничению занятости. По мере того, как экономики начинают вновь открываться, ускорение цифровизации и автоматизации, вероятно, будет происходить в целом ряде отраслей и секторов, что приведет к огромным потрясениям на рынках труда. Все это требует новых и незамедлительных инвестиций в повышение квалификации, в том числе в области цифровых навыков", - сказала она.
По ее словам, крайне важно, чтобы правительства и бизнес использовали нынешние возможности и инвестировали в свою рабочую силу и ее подготовку к новым реалиям труда, которые появятся после COVID-19.
Захиди напомнила, что, по оценкам ВЭФ, в ближайшие годы в результате автоматизации и цифровизации свыше 75 миллионов рабочих мест исчезнут навсегда. Однако изменения в экономике создадут дополнительно 133 миллиона новых рабочих мест. В этой связи ВЭФ в январе 2020 года предложил концепцию "Рабочих мест завтрашнего дня". Речь идет о профессиях, связанных с заботой о людях, поддержанием планеты, управлением новыми технологиями и предоставлением продуктов и услуг.
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"Для развивающихся стран активный новый подход к созданию рабочих мест в рамках концепции ВЭФ приобретает еще более важное значение, потому что прошлая модель роста экономики, ориентированная на производство, начинает меняться", - отметила эксперт.
В то же время, в ВЭФ опасаются, что переход к дистанционной работе смогут позволить себе лишь белые воротнички. Это приведет к гибкости рабочих графиков и расширению возможностей для работающих родителей, особенно женщин, а также инвалидов. Однако значительная часть рабочих мест, особенно в секторах с низким уровнем дохода, просто не может быть выполнена в режиме онлайн. Эти работники, включая продавцов продуктовых магазинов, складских работников и мясников, могут столкнуться с проблемами в будущем.
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Эксперт добавила, что, очевидно, будет расти интерес к сфере предоставления медицинских услуг, так как нынешняя пандемия указала на то, насколько важны медицинские работники.
"Пандемия также показала то, что более 70% медицинских работников - это женщины, часто работающие на рабочих местах с высокой степенью риска, их труд низкооплачиваем и недооценен. Женщины в сфере здравоохранения зарабатывают на 11% меньше, чем мужчины. И сегодня у нас есть уникальная возможность фундаментально переосмыслить то, как мы относимся к этим важнейшим работникам, как мы ценим социальный капитал и насколько мы признаем все усилия, которые эти люди, особенно женщины, прилагают на благо общества", - подчеркнула Захиди.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Всемирный экономический форумЭкономика
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