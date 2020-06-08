На Окинаве противники новой базы США получили большинство на выборах

ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Блок в поддержку попыток губернатора японской префектуры Окинава Денни Тамаки не допустить строительство нового военного аэродрома для войск США получил c небольшим отрывом большинство кресел в местном законодательном собрании, сообщили местные СМИ.
Голосование на островах префектуры Окинава, самой южной в Японии, проходило в воскресенье. Сторонники Тамаки, в том числе депутаты от Компартии и Социал-демократической партий Японии, получили 25 мест, а правящая в стране Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции партия Комэйто завоевали 23 кресла.
Как отмечает телеканал NHK, небольшой отрыв в числе мест в законодательном собрании Окинавы предполагает, что борьба правящих в префектуре сил и оппозиции вокруг американских войск усилится.
Вместе с тем, как заявил губернатор Тамаки после нынешних выборов, результаты голосования отражают оценку жителями его позиции по переносу военной базы США "Футэмма" из города Гинован в район Хэноко на севере острова Футэмма и строительству там нового аэродрома.
"Перенос базы в Хэноко идет вразрез с моими предвыборными обещаниями. В этом позиция не изменится", - сказал журналистам губернатор.
Власти Японии, руководствуясь союзническими обязательствами перед США, добивается строительства новой базы для переноса "Футэмма" из густонаселенного города, несмотря на противодействие местных жителей и властей Окинавы.
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По американо-японскому соглашению о статусе вооруженных сил, Япония должна предоставлять США объекты и территории для военных нужд по согласованию совместного комитета правительств двух стран.
Тамаки стал губернатором Окинавы в 2018 году после смерти его предшественника Такэси Онаги, который также был активным противником чрезмерного военного присутствия США в префектуре.
Как сообщает агентство Киодо, министерство обороны Японии рассчитывает, что строительство новой американской военной базы займет 12 лет.
Еще более 20 лет назад правительство Японии приняло план закрытия военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось действительно вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова и строительстве для этого нового аэродрома в Хэноко, где уже расположена еще одна база "Кемп-Шваб".
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Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил Соединенных Штатов в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.
Распространение коронавируса COVID-19 в Японии и в мире больно ударило по экономике Окинава, которая во многом подпитывалась туризмом. Теперь перед властями префектуры во главе с Дэнни Тамаки стоит новая задача решить и эту проблему.
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