На Окинаве противники новой базы США получили большинство на выборах

ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Блок в поддержку попыток губернатора японской префектуры Окинава Денни Тамаки не допустить строительство нового военного аэродрома для войск Блок в поддержку попыток губернатора японской префектуры Окинава Денни Тамаки не допустить строительство нового военного аэродрома для войск США получил c небольшим отрывом большинство кресел в местном законодательном собрании, сообщили местные СМИ.

Голосование на островах префектуры Окинава , самой южной в Японии , проходило в воскресенье. Сторонники Тамаки, в том числе депутаты от Компартии и Социал-демократической партий Японии, получили 25 мест, а правящая в стране Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции партия Комэйто завоевали 23 кресла.

Как отмечает телеканал NHK, небольшой отрыв в числе мест в законодательном собрании Окинавы предполагает, что борьба правящих в префектуре сил и оппозиции вокруг американских войск усилится.

Вместе с тем, как заявил губернатор Тамаки после нынешних выборов, результаты голосования отражают оценку жителями его позиции по переносу военной базы США "Футэмма" из города Гинован в район Хэноко на севере острова Футэмма и строительству там нового аэродрома.

"Перенос базы в Хэноко идет вразрез с моими предвыборными обещаниями. В этом позиция не изменится", - сказал журналистам губернатор.

Власти Японии, руководствуясь союзническими обязательствами перед США, добивается строительства новой базы для переноса "Футэмма" из густонаселенного города, несмотря на противодействие местных жителей и властей Окинавы.

По американо-японскому соглашению о статусе вооруженных сил, Япония должна предоставлять США объекты и территории для военных нужд по согласованию совместного комитета правительств двух стран.

Тамаки стал губернатором Окинавы в 2018 году после смерти его предшественника Такэси Онаги , который также был активным противником чрезмерного военного присутствия США в префектуре.

Как сообщает агентство Киодо, министерство обороны Японии рассчитывает, что строительство новой американской военной базы займет 12 лет.

Еще более 20 лет назад правительство Японии приняло план закрытия военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось действительно вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова и строительстве для этого нового аэродрома в Хэноко, где уже расположена еще одна база "Кемп-Шваб".

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил Соединенных Штатов в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.