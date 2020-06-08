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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T04:12
https://ria.ru/20200608/1572605035.html
В Палестине выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568281051_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_06535b0f2186d96dc5a1c9f71c17b2cf.jpg
РИА Новости

В Палестине выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

04:12 08.06.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
ГАЗА, 8 июн - РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Палестине, сообщила министр здравоохранения в Рамалле Май эль-Кела.
"Восемь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в окрестности города Хеверон на Западном берегу реки Иордан, среди заболевших трое детей. Общее число зараженных - 651 случай", - заявила эль-Кела.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПалестинаВ мире
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