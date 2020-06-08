В Аргентине при Маурисио Макри следили за более чем 400 журналистами

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Слежка во время правления экс-президента Аргентины Маурисио Макри велась за более чем 400 журналистами, следует из заявления Ассоциации иностранных журналистов в Аргентине.
Ранее сообщалось, что прокуратура Аргентины открыла расследование о причастности экс-президента страны Маурисио Макри к шпионажу за политиками, журналистами и деятелями культуры. Речь идет о том, что во время правления экс-президента якобы была слежка за электронными письмами 80 человек, среди них политики, журналисты, историки и представители сферы культуры. В частности, среди тех, за кем могли следить, упоминается действующий министр по делам женщин Элисабет Гомес Алькорта.
"Принимая во внимание факты общественной осведомленности и жалобу, представленную прокуратуре аудитором Федерального разведывательного управления (AFI) Кристиной Кааманьо, которая сообщила, что аргентинские спецслужбы следили за более чем 400 журналистами во время правительства Маурисио Макри, Ассоциация иностранных корреспондентов Аргентины (ACERA), заявляет, что следит за этими действиями с большой обеспокоенностью и ожидает быстрого разъяснения и прозрачности со стороны системы правосудия", - говорится в сообщении ассоциации.
Организация в своем заявлении также потребовала тщательного расследования факта слежки.
"Мы требуем, чтобы жалоба была тщательно расследована, чтобы имена ответственных лиц были известны общественности и чтобы были приняты меры предосторожности, чтобы подобные ситуации не повторялись", - подчеркнули в организации.
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