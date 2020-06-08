В Аргентине при Маурисио Макри следили за более чем 400 журналистами

"Принимая во внимание факты общественной осведомленности и жалобу, представленную прокуратуре аудитором Федерального разведывательного управления (AFI) Кристиной Кааманьо, которая сообщила, что аргентинские спецслужбы следили за более чем 400 журналистами во время правительства Маурисио Макри, Ассоциация иностранных корреспондентов Аргентины (ACERA), заявляет, что следит за этими действиями с большой обеспокоенностью и ожидает быстрого разъяснения и прозрачности со стороны системы правосудия", - говорится в сообщении ассоциации.