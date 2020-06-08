В Мексике за сутки число жертв коронавируса возросло на 188 человек

МЕХИКО, 8 июн - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции в Мексике за сутки увеличилось на 188 и составляет 13 699, выявлены 3484 новых заражения, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Подтверждены 13 699 случаев смерти пациентов от осложнений заболевания COVID-19", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 117 103, из них в настоящий момент болеют 19 629 человек (+351 за сутки).
В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального "светофора" из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный сигнал.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.