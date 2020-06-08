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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T04:01
https://ria.ru/20200608/1572604917.html
В Мексике за сутки число жертв коронавируса возросло на 188 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1036x0_80_0_0_0a58f1fd9a8c950116f82807f9302a0b.jpg
РИА Новости

В Мексике за сутки число жертв коронавируса возросло на 188 человек

04:01 08.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
МЕХИКО, 8 июн - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции в Мексике за сутки увеличилось на 188 и составляет 13 699, выявлены 3484 новых заражения, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Подтверждены 13 699 случаев смерти пациентов от осложнений заболевания COVID-19", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
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Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 117 103, из них в настоящий момент болеют 19 629 человек (+351 за сутки).
Наибольшее число заражений выявлено в городе Мехико - 30 831, в штате Мехико - 18 552 случая. Власти страны изучают 45 317 подозрительных случаев заболеваний и 1175 смертей.
В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального "светофора" из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный сигнал.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (штат)Мехико (город)МексикаВ мире
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