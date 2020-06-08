В Мексике за сутки число жертв коронавируса возросло на 188 человек

В Бразилии за сутки умерли более 900 человек с COVID-19

В Бразилии за сутки умерли более 900 человек с COVID-19

Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 117 103, из них в настоящий момент болеют 19 629 человек (+351 за сутки).

В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального "светофора" из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный сигнал.