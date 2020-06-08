Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T03:56
https://ria.ru/20200608/1572604891.html
Бойцы Нацгвардии США, охранявшие Вашингтон, вернутся домой ко вторнику
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572397298_0:160:3070:1887_1036x0_80_0_0_25ad983a9dee728bdaf7d4e23a2f086c.jpg
РИА Новости

Бойцы Нацгвардии США, охранявшие Вашингтон, вернутся домой ко вторнику

03:56 08.06.2020
202
© REUTERS / Tom BrennerВоенный автомобиль, перевозящий персонал Национальной гвардии, в Вашингтоне
Военный автомобиль, перевозящий персонал Национальной гвардии, в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner
Военный автомобиль, перевозящий персонал Национальной гвардии, в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Бойцы Нацгвардии США, которые были переброшены в Вашингтон для охраны порядка в ходе протестов в американской столице, вернутся домой ко вторнику, заявил журналистам министр сухопутных сил Райан Маккарти.
"Подразделения охраны (Нацгвардии), которые помогали защитить права граждан на мирный протест, вернутся в Миссисипи, Флориду, Юту, Индиану, Миссури, Огайо и Южную Каролина ко вторнику", - сообщает Пентагон в пресс-релизе со ссылкой на слова Маккарти.
Ранее президент США сообщил, что дал соответствующее поручение Пентагону, поскольку ситуация в американской столице "под полным контролем".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Полицейские преклоняют колени перед демонстрантами, которые собрались в Остине, штат Техас
Вчера, 15:38
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
000000
Обсудить 0
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМинистерство обороны СШАВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Сотрудники полиции в США во время протестов
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
На Украине рассказали о способе "ударить" по Сибири
Американский политик Митт Ромни. Архивное фото
Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
Собеседование при приеме на работу
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
В доме на юго-западе Москвы, где произошла стрельба, слышны выстрелы
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
Елена Шувалова
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских
Самолеты США MV-22 Osprey на военной базе Футэмма, остров Окинава
На Окинаве противники новой базы США получили большинство на выборах
Набережная курорта Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
Страны мира. Боливия
В Боливии остановили строительство центра Росатома из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В Лондоне обвинили Германию в предательстве из-за "Северного потока — 2"
06:45Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
04:34В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
Лента новостейМолния