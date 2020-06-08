Бойцы Нацгвардии США, охранявшие Вашингтон, вернутся домой ко вторнику

"Подразделения охраны (Нацгвардии), которые помогали защитить права граждан на мирный протест, вернутся в Миссисипи, Флориду, Юту, Индиану, Миссури, Огайо и Южную Каролина ко вторнику", - сообщает Пентагон в пресс-релизе со ссылкой на слова Маккарти.
Ранее президент США сообщил, что дал соответствующее поручение Пентагону, поскольку ситуация в американской столице "под полным контролем".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.